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ANSONBEAN鍾雪瑩齊拍廣告默契十足　碌沙漠成面沙玩上癮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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ANSONBEAN與鍾雪瑩齊到台灣拍廣告。

陳毅燊（ANSONBEAN）與鍾雪瑩合演電影《填詞L》後，獲不少廣告商垂青，最近二人齊到台灣拍廣告片。

在片中，二人看似到了世界不同地方，其實是團隊悉心挑選台灣不同的景點，包括台南頂頭額沙漠、武聖夜市、台中的清境農場與溫泉飯店等。

Anson笑說：「為咗保持神秘，我喺網上分享景點時就扮自己去咗日本、埃及同其他唔同地方，同粉絲開吓玩笑。其實走勻台灣咁多地方係好事嚟嘅，係好難得，不過最辛苦就係坐車嘅過程，今次體會到呢樣嘢，要學識習慣一下。」

ANSONBEAN街頭拍《IMPATIENT》MV　陳毅燊除外套騷肌引圍觀者歡呼

ANSONBEAN與鍾雪瑩

走勻台北台南台中拍攝

這次是Anson入行後首次往外地工作：「平時嘅我唔係太去旅行嘅，今次真係畀咗一次機會我去做嘢之餘都可以去玩吓，工作3日之後留咗兩日喺台北玩吓。其實頭3日工作都幾難忘，喺台灣食吓嘢、浸溫泉、去夜市，又可以摸吓啲羊，就好似去旅行順便拍吓嘢咁，一啲都唔似返緊工。」

3天時間內二人要走勻台北、台南與台中拍攝，幸好他們默契十足，拍攝十分順利，Anson說：「其實拍《填詞L》時我哋只係合作過兩日，今次就多咗好多時間相處，鍾雪瑩係一個非常專業嘅演員，佢好快就入到狀態，我最欣賞係佢把聲運用得好好，作為一個演員，講嘢講得清晰、令大家聽得更舒服係好重要，我真係要好好向佢學習，希望之後有機會有唔同合作。」

ANSONBEAN與鍾雪瑩

碌沙漠刺激好玩

拍攝其中一幕是Anson碌沙漠的鏡頭，事前工作人員怕他受傷大為緊張，相反，Anson卻表現自若，只拍了兩次便完成，卻弄得滿面沙。

他說：「有一下我比導演要求嘅碌快咗，但感覺幾刺激幾好玩，工作人員事前都有啲擔心危險，但我冇乜所謂，只要拍到出嚟效果好同靚都冇問題，歡迎嚟緊多啲博命嘅動作場面搵我啦！畢竟我都真係最鍾意動作電影。」

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