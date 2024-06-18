星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主

▲ 伍允龍契女愈大愈靚女！

伍允龍近日憑《九龍城寨之圍城》「王九」一角人氣急升，伍允龍呢位娛圈筍盤至今依然單身，反而其好兄弟安志杰跟Jessica.C擁有幸福四口之家，婚後育有一對仔女。

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安志杰大女充滿星味

早前安志杰跟妻女外遊慶祝父親節，事後Jessica.C於社交網分享旅行照，此行順道為細仔慶祝6歲生辰。

只見8歲大女Tessa盡得靚媽的基因，五官精緻兼擁有渾圓大眼，穿上背心襯短褲的Tessa對著鏡頭微笑，8歲的她已散發少女味，似乎甚有潛質做最美的星二代。

至於穿Bikini的Jessica.C身材比前消瘦，上圍不再如往昔般誇張。

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Jessica.C當年奉女成婚

2015年10月，安志杰跟Jessica.C求婚成功，二人奉女成婚，當時女方已懷孕3個月，及至2016年3月底，大女兒Tessa出生，翌年二人於夏威夷行禮，Jessica.C更是抱女出嫁。

至於安志杰很寵愛女兒，婚後變身「二十四孝爸爸」，餵奶以及讓女兒騎膊馬也豪沒怨言。

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