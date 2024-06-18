學童壓力｜10歲男童突詭笑亂跳疑似「鬼上身」　求醫揭患呢種病中醫教2招預防

▲ 10歲男童突詭笑亂跳疑似「鬼上身」，檢查揭患1種病，中醫分享2大預防法。

【兒童健康/學業壓力/歇斯底里症】近年學童學業壓力越來越大，不但要完成海量功課，課後又有額外的補習，小童若有過多的壓力有機會會患上精神病。近日內地一名10歲男童突然出現異常的行為，如發出詭異的笑聲，半夜起來亂跳等，起初家人以為他被「鬼上身」，後來到醫院檢查，才證實患上了「歇斯底里症」。

10歲男童突出現奇怪舉動

據內地傳媒報導，內地湖南一名10歲男童的父母長時間在外地打工，因此平日主要由外公外婆照顧，不過他的學業成績一向優異。直到某天學校老師在講課時，男童突然發出陰森的笑聲，而且沒有要停下來的意思，老師只好請了他的外公外婆到校了解情況，結果男童卻如沒事一樣，對剛才的事也絲毫沒有印象。

當大家以為事情過去後，男童過幾天又在宿舍做出奇怪舉動。同學們正準備睡覺時，男童卻突然站起來像殭屍一樣亂跳，不論怎樣制止也沒有反應，隔天同樣記不起發生的事，學校決定讓他停學休息一段日子。

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家人以為「鬼上身」 檢查後發現患精神病

家人和村裡的人都認為男童是被「鬼上身」，外公外婆更請了許多法師幫忙，但病情依舊沒有好轉，且情況倍加嚴重。男童父母決定帶孩子到醫院檢查，醫生認為有兩個可能性，一是睡眠障礙，可能是夢遊，但男童出現異常舉動時，並不是在睡覺，因此被排除此病因。另一種可能則是患有癲癇，造成大腦功能受損。最後男童被證實為患上了「歇斯底里症」。

經了解後，男童之所以會出現這些行為，是因為之前成績大幅下滑，導致他心理壓力過大，由於爸媽對他的期望很高，懂事的他想透過努力讀書證明自己，但卻使自己壓力過大，罹患此病。

中醫分享預防精神病方法

註冊中醫師賴振平博士接受本社訪問時，表示精神健康出問題，在飲食和運動上也可作適當調節，以預防精神病。

宜少吃辛辣生冷食物

日常起居飲食上需多加注重，他指平日避免進食膏粱厚膩、刺激辛辣燥熱和寒涼生冷的食物，避免脾胃受傷，除此之外，平時可以使用一些含有清香氣味的玫瑰花、洋甘菊、素馨花或薄荷等沖水焗服，或者在湯水酌量加入麥芽、鮮百合或食物佐料中多放點芫荽都有解鬱健脾的作用。當感覺症狀愈多愈明顯時，最好就是病向淺中醫，接受適當的治療。

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運動飲食調節情緒

運動對幫助治療甚至預防抑鬱症，可以發揮相當大的作用。賴醫生表示運動有助大腦吸收同釋放多巴胺（又稱快樂激素），所以很多人都聽過運動後心情會好轉。另外，運動時會分泌血清素，血清素在大腦中的含量愈高，有抑鬱症傾向的愈低，所以一周3到5天，每天運動至少30分鐘可以顯著改善抑鬱或焦慮症狀，但每次10到15分鐘的小量體育鍛練也能有作用。

另外，他指預防勝於治療，當出現一些情志病的症狀時，例如出現胸口翳悶、頻頻歎氣，沉默抑鬱、失眠煩躁、無故欲哭等，就必須勇敢面對，不要藏匿遮掩，中醫的基本治療大法重在調暢情志，疏肝解鬱。

解鬱健脾湯水

除了運動和日常飲食外，賴醫師亦提供解鬱健脾的湯水方。

五指毛桃百合湯水

材料：五指毛桃1両、鮮百合2個、佛手3錢、蓮子肉2錢、無花果3個、瘦肉隨意、去皮合掌瓜2個

做法：3-4湯碗水煲1.5至2小時，以上分量為4人用。

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