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西瓜節｜本地有機西瓜節周五開幕　漁護署推4款甜度8至12度本地西瓜 

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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西瓜甜度達12、本地出產而且有機，周五有得賣。

「本地有機西瓜節」本周五（21日）開幕，今年漁護署推介4款特色有機西瓜品種，包括「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」及「黛安娜」，甜度介乎8至12度。有首年參與的農莊種植超過100個西瓜，期望透過西瓜節與市民分享農作物。

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漁護署今年推介4個特色西瓜品種，其中黃色果肉的「皇玉」果呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，清甜爽脆多汁。無籽西瓜品種「無籽3F-2728」亦呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，果肉則呈紅色多汁，甜度約10度。同為小球形、果皮綠色帶深色條紋的「超甜黑美人168」，果肉鮮紅多汁，甜度約12度。「黛安娜」則呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜，其甜度約11度。一般本地有機西瓜甜度介乎8至12度。

「本地有機西瓜節」本周五（21日）開幕，今年漁護署推介4款特色有機西瓜品種。（朱永倫攝）

漁護署農業主任（園藝）王敏維指，漁護署近幾年推介的本地有機西瓜偏小型，約重1至2公斤，較一般在超市出售、6至7公斤重的大型西瓜小，較適合本地的小型家庭選購。 

益生有機農場負責人梁太今年首次參與西瓜節，種植6個品種、超過100個西瓜。她透露，去年露天種植西瓜，受天雨影響「冇收穫咁制」，今年則「落重本」搭棚，希望首年參加西瓜節能與市民分享農作物，並留意行情，增加銷量。

梁太又指，種植本地西瓜要花不少功夫，需要預防雨水令農作物受損、除害蟲及搭棚等。她指，西瓜即摘即吃最好，對比進口西瓜運抵香港需時，自家種植的較新鮮，推薦市民購買本地西瓜。

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「本地有機西瓜節」將於本周五開幕，於青衣城1期1樓舉行，為期4日，早上10時至6時開放，由漁護署、蔬菜統營處、新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社，以及港鐵合辦 本地農民將會出售各種本地種植的有機西瓜和農產品；而西貢、中環、屯門及大埔等，稍後亦會舉辦更多個農墟。

記者：吳穎嵛

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