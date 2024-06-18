RCEP｜陳百里：港在加入程序有阻滯　但信全部成員會實事求是處理申請

▲ 立法會今日舉行工商及創新科技事務委員會會議。（區綽彥攝）

港府正爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），特首李家超今日透露，RCEP成員正在討論新成員加入程序，尚未有結論 。

商經局副局長陳百里指，正正在加入程序，「當中有些阻滯」。他指，坊間傳聞，香港或會會被經濟以外原因阻撓。但他認為，RCEP的初心，相比其他合作框架，更專注在經貿合作，如消除貿易壁壘，很少談論經濟以外因素，他相信RCEP所有成員，會基於真正經濟考慮和區域合作，實事求是處理包括香港加入申請。

立法會今日舉行工商及創新科技事務委員會會議，討論自由貿易協定和投資協定的政策和實施情況。委員會主席林健鋒關注香港爭取加入RCEP情況，指「有一兩個國家（RCEP成員）無表明態度支持（香港加入）」，關注當局如何處理。他提到，有關國家經常說中國產能過剩，認為香港要代國家解釋，沒有產能過剩問題，如何將訊息給予RCEP國家。

陳百里指，說好真實的香港和國家故事，責無旁貸，會透過經貿辦、投資推廣處等單位，去講清楚。他指，香港可以擔當其他經濟體，進入內地市場的橋頭堡角色，會向外香港說好能力優勢，又感謝立法會5月中組團赴東盟三國講好香港故事。

陳百里指，港府在2022年1月已致函東盟秘書長遞交加入RCEP的正式書面申請，特首、官員以至立法會議員，利用多個場合向成員游說。他透露，據當局理解，RCEP成員停留在加入程序方面討論，尚未有定案，將繼續利用不同平台不同層面游說所有成員，認識香港優勢和貢獻，希望爭取盡早加入。

李家超今早在行會前會見傳媒，被問及香港加入RCEP的最新進展，他表示，很高興得知有10個RCEP國家支持香港加入RCEP，又指RCEP成員正在討論新成員加入程序，尚未有結論 。他指，港府非常熱衷於加入RCEP，認為香港能對RCEP的整體利益作出貢獻，港府將繼續與其他RCEP成員溝通，爭取支持。

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記者：區綽彥