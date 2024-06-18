正生書院停辦｜林希聖陳兆焯仍可操作正生會帳戶　政府譴責會方姑息養奸、包庇在逃前董事

▲ 正生會日前宣布將於下月7日起停辦正生書院。（資料圖片）

正生會日前宣布將於下月7日起停辦正生書院，政府今（18日）發聲明，強烈譴責董事會包庇在逃前董事林希聖及陳兆焯，拒絕追討被調至外地的逾5,000萬元，二人亦仍可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶，形容為「未能克盡己職，並姑息養奸」、「對其亦完全失去信心」；事件將交由執法機關依法調查及跟進。

聲明提到，政府因應正生會新任董事會6月12日發出緊急聲明，聲稱會「以負責任的態度」作出有關正生書院的決策，保安局禁毒處馬上與正生會董事會會面。惟政府發現「董事會言行與事實不符」，原因是被通緝的林希聖和陳兆焯仍擔任正生會轄下「基督教正生書院有限公司」或「正生基金有限公司」董事，更可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶 ，因此有理由相信他們早前聲稱，與二人已撇清關係的說法並不可信。

政府亦指，正生會董事會聲稱正生書院因經濟困難而停運，然而董事會在改組後首次會議便立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項。會面時，正生會再次拒絕追討有關款項，已清楚看到「董事會並無任何意欲幫助正生書院師生，並有包庇潛逃者之嫌」。

政府又指出，正生會現任董事會4月中就任，近兩個月以來從無提出具體方案解決正生書院面對的問題，亦未能表現出承擔及有能力管理正生書院。在正生書院面對燃眉之急之際，反而在改組後首次會議，便急急通過令人費解的議案，並「發表不盡不實的聲明，企圖誤導公眾」。

因此，政府強烈譴責正生會董事會的惡劣行為，形容為「未能克盡己職，並姑息養奸」、「對其亦完全失去信心」，故有關部門會為將離校學生提供最適切的協助及安排，而有關正生會及正生書院相關事宜將交由執法機關依法調查及跟進。

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