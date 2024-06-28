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香港發展｜ 鄭雁雄籲港從變數中找「著數」　促堅守國際優勢、法治精神等六要素

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 13 小時前

最後更新： 11 小時前

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中聯辦主任鄭雁雄出席立法會午宴。（朱永倫攝）

中聯辦主任鄭雁雄中午出席立法會午宴，致辭時就「香港的變與不變」展開論述，認為香港有「六變」、「六不變」。鄭並提出「六個堅守」，促香港從變數中找「著數」，主動迎接「逢變則興」的光明未來。

中聯辦主任鄭雁雄出席立法會午宴。（朱永倫攝）

鄭雁雄提及六項須堅守的包括：

一：守住「一國兩制」，用好獨特地位，當好制度創新示範區，善於把「超級聯繫人」變成「超級發財點」；

二：守住國際優勢，用好外聯內通，當好聯通世界的橋頭堡，強調香港作為世界了解中國、進入中國、握手中國的超級橋樑，不僅不會被「邊緣化」，更不會被「內地化」；

三：守住發展之本，用好中國機遇，當好中國式現代化的排頭兵，強調把握好中央政策是用好中國機遇的前提，促特區政府、立法會向市民作出示範解讀和宣介；

四是守住法治精神，用好普通法系，當好依法治理的模範生，要像愛護眼睛般愛護香港的法治，善於運用法治思維和法治方式破解治理難題，不斷完善香港法治體系、制度體系；

五是守住最高原則，用好法治利劍，當好國家安全守護人，要有效發揮維護國家安全法律的實效和威懾作用；

六是守住文化特色，用好文化力量，當好中華文化復興先行者。香港必須以高度的文化自信，推動香港文化創造性轉化、創新性發展，迎接中華文化復興的到來。

變與不變方面，鄭雁雄指出，除了「一國兩制」、高度自治沒有變，香港的法治和營商環境、民主自由、生活社交方式、國際化特色亦沒有變。「今天的香港，馬照跑、舞照跳。兩文三語暢通無阻。多種宗教在港並存，各類宗教活動如常開展。」

立法會主席梁君彥致辭時表示，歡迎中聯辦主任每年到訪立法會恒常交流，同心同德建設更美好香港。

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