社區藥房｜馬會推社區藥物支援網路　支持基層醫療健康發展

▲ 醫務衞生局常任秘書長陳松青（藍）、馬會慈善社區事務執行總監梁卓偉（紅）及港大醫學院院長劉澤星（綠）為賽馬會藥健同心藥物支援網絡主持啟動禮。

馬會慈善信託基金撥捐逾4.15億元，主導策劃及推行馬會藥健同心藥物支援網絡，在多區設立社區藥房，計劃啟動禮今天（6月18日）舉行。

計劃旨在為公眾提供便捷和可負擔配藥、及藥物諮詢服務，以提高用藥安全知識，並協助市民管理健康，如處理小病小痛、預防疾病等。主禮嘉賓之一、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，家庭醫生是基層醫療的核心，而藥劑師亦不可或缺，對於長者尤其院舍長者，藥物管理十分重要，新計劃希望為醫護同工包括藥劑師增值，透過各界合作，盼找出一條可持續發展基層醫療的路。

梁卓偉表示，賽馬會藥健同心藥物支援網絡，計劃為期五年，旨在擴大社區藥房的服務範圍，並加強社區藥劑師角色。支援網絡內8間由社福機構營運的社區藥房，在港九、新界不同地區為市民提供便捷及可負擔的配藥服務。

此外，註冊藥劑師會提供個人化的免費藥物諮詢及用藥評估，並按需要提供健康建議或轉介予其他醫護人員，以支援慢性疾病和輕微疾病患者的醫療需要。整個計劃預計能服務逾11萬人，並為超過5,400名專業人員，包括藥劑師、藥劑系學生和醫療服務提供者，提供培訓。

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