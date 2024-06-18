  • 31°C
香港時間 : 2024618日 (二) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

許靖韻拍《被吃掉的靈魂》MV拍到精神分裂　Angela：好好活着係最大勇氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

許靖韻（Angela）新歌《被吃掉的靈魂》MV在昨晚（6月17日）上架。此新歌《被吃掉的靈魂》的歌名，跟她2017年的作品《被討厭的勇氣》十分相似，歌詞同樣出自林若寧手筆，不過展現出兩種完全相反的心境。

Angela表示錄歌時，跟歌曲監製徐浩都覺得林若寧像是有意無意地將新歌跟《被討厭的勇氣》有種關連，但其實是沒有關連。

校園show丨李幸倪台下被圍返唔到上台　鄧小巧教學生夾胳肋底舒緩緊張

許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

自言情緒極端

她解釋稱：「我哋有嘗試去理解，因為當時《被討厭的勇氣》，係喺我出道第4、5年，一個成長嘅階段，佢俾咗呢一首歌我，係非常之正面去鼓勵我；去到今年，佢就俾咗呢一首超級負面嘅歌我，究竟係點解呢？可能有時覺得我應該開始可以handle到啲負面情緒，但我覺得其實兩首歌係一個天、一個地，極大contrast，但我哋會覺得其實又有啲關連，因為好好活着都係一個最大嘅勇氣。」

Angela消化歌詞後表示：「有時候我哋會將『攰到想死』掛喺咀邊，但唔會真係畀自己死，我覺得有啲反映咗喺歌詞裏面。」

雖然她一直予人開朗正面的感覺，但總有沮喪的時候。她形容自己是個極端的人，情緒可以由零跳到一百，說：「平時可以好開心，但唔開心時我係爆發式咁喊。試過喊足一日，頭痛到食止痛藥先瞓到覺。」

許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

將情緒注入旋律

在錄音時，她回想崩潰的經歷，將情緒注入Lesta Cheng創作的旋律，並配上徐浩和黃兆銘哀傷的編曲，將《被吃掉的靈魂》送給處於低谷中的你，稱「一個人失落嘅時候好難去聽一啲輕快嘅歌。如果你處於絕望，希望呢首歌可以治癒到你。」

整個MV中，Angela坦言第一場戲最令她印象深刻，表示：「因為其實首歌係好emo，咁啱拍第一場海邊景，個天落毛毛雨，成件事好襯首歌。如果今朝我哋拍嘅第一場係陽光普照或者係好好嘅一個天，我就覺得同呢首歌夾唔到。」

鏡頭前後，同樣有着極大對比，稱：「其實我嘅情緒應該要比較唔開心、心比較負能量，但係因為我哋拍攝期間嘅環境其實係好歡樂，當時候好多學生同埋有其他人喺側邊游緊水，好歡樂，所以我覺得同我形成咗一個好大嘅Contrast，所以我比較難忘同深刻都係今朝早第一場，喺海邊拍嘅呢一幕。」

許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼
18:04 2024/05/31
英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
今日 12:19
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
17:01 2024/06/12
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人

你可能感興趣

英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼
18:04 2024/05/31
英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
今日 12:19
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
17:01 2024/06/12
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
許靖韻 MV 歌手

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）