許靖韻拍《被吃掉的靈魂》MV拍到精神分裂　Angela：好好活着係最大勇氣

▲ 許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

許靖韻（Angela）新歌《被吃掉的靈魂》MV在昨晚（6月17日）上架。此新歌《被吃掉的靈魂》的歌名，跟她2017年的作品《被討厭的勇氣》十分相似，歌詞同樣出自林若寧手筆，不過展現出兩種完全相反的心境。

Angela表示錄歌時，跟歌曲監製徐浩都覺得林若寧像是有意無意地將新歌跟《被討厭的勇氣》有種關連，但其實是沒有關連。

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▲ 許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

自言情緒極端

她解釋稱：「我哋有嘗試去理解，因為當時《被討厭的勇氣》，係喺我出道第4、5年，一個成長嘅階段，佢俾咗呢一首歌我，係非常之正面去鼓勵我；去到今年，佢就俾咗呢一首超級負面嘅歌我，究竟係點解呢？可能有時覺得我應該開始可以handle到啲負面情緒，但我覺得其實兩首歌係一個天、一個地，極大contrast，但我哋會覺得其實又有啲關連，因為好好活着都係一個最大嘅勇氣。」

Angela消化歌詞後表示：「有時候我哋會將『攰到想死』掛喺咀邊，但唔會真係畀自己死，我覺得有啲反映咗喺歌詞裏面。」

雖然她一直予人開朗正面的感覺，但總有沮喪的時候。她形容自己是個極端的人，情緒可以由零跳到一百，說：「平時可以好開心，但唔開心時我係爆發式咁喊。試過喊足一日，頭痛到食止痛藥先瞓到覺。」

▲ 許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

將情緒注入旋律

在錄音時，她回想崩潰的經歷，將情緒注入Lesta Cheng創作的旋律，並配上徐浩和黃兆銘哀傷的編曲，將《被吃掉的靈魂》送給處於低谷中的你，稱「一個人失落嘅時候好難去聽一啲輕快嘅歌。如果你處於絕望，希望呢首歌可以治癒到你。」

整個MV中，Angela坦言第一場戲最令她印象深刻，表示：「因為其實首歌係好emo，咁啱拍第一場海邊景，個天落毛毛雨，成件事好襯首歌。如果今朝我哋拍嘅第一場係陽光普照或者係好好嘅一個天，我就覺得同呢首歌夾唔到。」

鏡頭前後，同樣有着極大對比，稱：「其實我嘅情緒應該要比較唔開心、心比較負能量，但係因為我哋拍攝期間嘅環境其實係好歡樂，當時候好多學生同埋有其他人喺側邊游緊水，好歡樂，所以我覺得同我形成咗一個好大嘅Contrast，所以我比較難忘同深刻都係今朝早第一場，喺海邊拍嘅呢一幕。」

▲ 許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》MV。

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