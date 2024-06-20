家庭悲劇｜母患漸凍人症「不想連累家人」　焗死2歲女兒再企圖輕生被起訴

▲ 台灣一名媽媽患上漸凍人症後，因不想連累家人，加上擔心疾病遺傳給唯一的2歲女兒，有一天，先把2歲女兒悶死再自戕。（iStock圖片，非涉案女兒）

一名36歲媽媽發現自己患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（漸凍人症）後，整個人陷入負面情緒，加上擔心疾病遺傳給唯一的2歲女兒，漸萌生厭世念頭。有一天，她趁丈夫外出參加婚宴時，先把2歲女兒悶死，再拿刀輕生。待丈夫回家時，女兒已命喪黃泉，妻子卻被救回來。台北地檢署於周一（17日）依家暴殺害將該名母親起訴。

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據起訴書指出，該名母親姓郭，她在去年6月確診罹患漸凍人症，她與丈夫所生的唯一女兒一直由自己照顧，假日才送往奶奶家請奶奶幫忙照顧。郭女得知自己患上該絕症後，心理壓力加大，直到去年10月，郭女趁丈夫外出參加婚宴，先在家中寫下遺書，表明「不想連累家人」，也怕該病會遺傳給寶貝女兒，於是當晚她拿去超商影印後，隨即聯繫奶奶，謊稱有朋友要來家裡聚會，朋友想探望女兒，藉以騙奶奶將女兒送回家。

到了晚上8時多，郭女用毛巾遮擋臥室裡的嬰兒攝影機，然後在床上拿起枕頭掩著女兒的口鼻逾15分鐘至女兒窒息喪命，接著郭女企圖懸梁失敗後，到廚房直接拿刀刺向自己胸口、頸部。直到10時多，郭女丈夫回家，始發現愛女已無生命，妻子倒在血泊中尚有呼吸，隨即報警。郭女送往醫院急救後，坦承殺害女兒後自戕。

經檢方調查後，認為郭女觸犯《刑法》殺害兒童罪，於17日起訴郭女，並請法官依《兒少福利與權益保障法》加重其刑，此案將由國民法官參審。

▲ 郭女害怕患病，「不想連累家人」，也怕該病會遺傳給寶貝女兒，於是悶死2歲女兒再自戕。(iStock圖片，非涉事郭女))

漸凍人症患者多在3至5年內死亡

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，漸凍人症的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病的年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20至30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。

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漸凍人症主要病徵

腳踝或腿部軟弱導致難以爬樓梯

口齒不清

吞嚥困難

握力不足

肌肉抽搐

體重減輕

四肢變瘦

無法控制哭笑

漸凍人症是不治之症

那漸凍人症能夠根治嗎？根據香港神經肌肉疾病學會資料，漸凍人症目前沒有根治或證實有效的神經重生方法，現階段的醫學研究暫時提供兩種藥物，透過口服和注射藥物的形式輕微減緩疾病惡化，以延長患者壽命，但都不能改善患者的生活質素或症狀。醫生可透過其他方法，例如：處方治療肌肉痙攣、流口水、睡眠問題、疼痛和抑鬱症等的藥物、無創呼吸輔助法、使用餵食管、或是安排使用拐杖和溝通儀器等，以輔助患者日常生活，紓緩症狀及生活上的不便。

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