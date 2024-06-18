23條立法專責小組登「行政長官表揚榜」　李家超︰我心中的英雄

▲ 特首李家超宣布，第二屆「行政長官表揚榜」得主是《基本法》第23條立法專責小組。（資料圖片）

特首李家超上任後設立「行政長官表揚榜」，表揚優秀的公務員團隊或人員，他今日宣布，第二屆「行政長官表揚榜」得主是《基本法》第23條立法專責小組，成員來自律政司、保安局和警務處。

李家超今日出席行會前宣布結果，稱是經過眾多提名和挑戰後得出的結果，強調23條完成立法，專責小組功不可沒，包括在諮詢期間，籌辦近30場諮詢會，向各界解說，又在不足一星期，分析1.3萬多份意見書；並在諮詢期完結後的9日將條例草案定稿，以及在立法會相關的25次會議中，提出91項修訂。

李家超又讚揚，專責小組針對外部勢力的肆意干預時，迅速以強大的理據反駁各種抹黑和攻擊，形容專責小組堅持不懈、無畏無懼、盡心竭力、全力以赴，「是我心中的英雄，是特區的衞士。」

▲ 時任保安局副秘書長廖李可期。（政府新聞網影片截圖）

專責小組代表兼時任保安局副秘書長廖李可期對於專責小組能夠榮登新一輪「行政長官表揚榜」深感榮幸，她說︰在維護國家安全的工作上，律政司、保安局、香港警務處一直各司其職、合作無間。又說，團隊能夠順利完成第23條立法工作，有賴行政長官的領導以及各中央機構的支持、立法會的高質高效審議、其他相關政府部門全力配合，以及社會各界愛國愛港力量和市民的支持。

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