焚化爐｜I･PARK2第三季交環評報告　建造期或有望縮減兩年

▲ I･PARK2 的參考建築設計。（環境局圖片）

本港每日棄置逾1.1萬噸都市固體廢物於堆填區，垃圾徵費無限期暫緩，政府指會加快建設在加快建設垃圾焚化爐，確保2035年停止使用堆填區處理垃圾。據環境及生態局提交立法會的文件，首個位於石鼓洲的焚化爐I･PARK1目標明年內投入運作，而位於曾咀、處理量可達每日6000公噸的I･PARK2擬議設計也曝光，當局透露會在I･PARK2建立爐底灰處理設施處理兩個焚化爐焚燒後產生的爐底灰，亦會設有專用碼頭等，惟現時將垃圾焚燒產生的飛灰資源化利用的處理技術尚未成熟，屆時I･PARK2或會每日棄置200公噸飛灰於堆填區；I･PARK2的環評報告預計今年第三季提交審批，建造期亦或有望縮減兩年。

政府前年公布計劃在屯門曾咀中部煤灰湖的18公頃土地上發展I･PARK2時，初步設定處理量約為每日4,000公噸都市固體廢物，預計擬議的於2030年代初落成。當局在文件指，深入研究和與業界及承建商詳細討論後，認為在善用I･PARK2的土地和採用最先進技術的情況下，其處理量預計可以增加最多50%， 即由每日4,000公噸增加至每日6,000公噸。同時綜合專家團隊及內地大型垃圾焚燒設施企業的意見，料建築期約可由原本預計的約72個月，縮減至54個月，較原定預計時間加快25%或18個月，他們也預計透過加快建築時間，以及同步進行多項前期工作，I･PARK2可望較原定估算時間提早約兩年完成。

當局指，會研究透過精簡程序及同步進行多項工作，同時研究於合約條款中引入適當經濟誘因，以鼓勵承建商加快建築進度，亦提到建議使用「新工程合約」（NEC）制定I･PARK2的合約文件，NEC設有機制讓合約雙方攤分實際工程費用和目標價格的差額，藉此推動僱主代表和承建商協作，共同擬定最具成本效益的施工方案，有助減低項目出現超支情況。

文件提到，勘查和設計研究建議擬議的I･PARK2採用先進的焚燒技術，在充足空氣供應和高湍流的情況下以攝氏850度以上的高溫徹底燃燒廢物。煙氣亦要在這高溫停留最少兩秒，以分解包括二噁英在內的有機化合物。I･PARK2會採用國際認可較先進和嚴格的煙氣排放標準，包括國家標準和歐盟標準。以二噁英為例，研究建議擬議的I･PARK2參考歐盟的標準，採用每標準立方米0.04納克毒性當量值。此外，研究建議I･PARK2採用先進的空氣污染控制系統，在運作時監察煙氣排放，以確保符合的排放標準。而在廢物處理過程中，回收的熱能將用以發電供設施內部使用，剩餘的部分將輸出至電網，當局預計I．PARK2每年可輸出9.6億度剩餘電量至電網。

文件又指，為節省工程成本，建議I･PARK2的設計以「目的為本，實而不華」為原則，同時參考T･PARK提供集環境教育、休閒和康樂於一身的社區設施，將透過不同的渠道了解持份者對上述社區設施的意見。

文件稱，在焚燒的過程中，垃圾中的惰性部分因不能燃燒，會殘留在活動爐排底部排出而成為爐底灰，其體積只是原來的10%，將研究在I･PARK2建立爐底灰處理設施，以處理I･PARK1和I･PARK2所產生的爐底灰，以I･PARK2每日最高處理量6,000公噸為例，初步估算I･PARK2每日會產生約1,200公噸的爐底灰。爐底灰經處理後，可以用於製造低碳綠色建材，例如低碳水泥、非結構混凝土骨料和路基中間墊層骨料等，減少以堆填方式處理爐底灰，當局建議在標書中邀請承建商提出具有成本效益的回收方案，同時符合市場對低碳綠色建材的需求。

而除爐底灰，當局亦預計I･PARK2全面營運時每日會產生約200公噸飛灰，飛灰一般含較高濃度的重金屬，需要分別處理。惟當局指，參考內地和其他地區的經驗，目前將飛灰資源化利用的處理技術尚未成熟和成本較高，故建議採用現時主流的飛灰處理方法，即使用水泥或化學品將飛灰固化或穩定化後，棄置於堆填區，待技術條件成熟和符合成本效益的情況下，才考慮將飛灰資源化利用。

當局又稱，預計I･PARK2主要接收現時經廢物轉運站壓縮密封後，以專用貨櫃船經海路運送的廢物，只有部分廢物由附近地區以垃圾收集車或貨櫃車經陸路運送。為更有效接收經海運的廢物，項目將會設有專用碼頭，讓垃圾貨櫃更便捷地吊運至廠房作後續處理。

當局指，正準備I･PARK2環境影響評估報告，預計今年第三季提交審批，且由於有關建造貨櫃船專用停泊設施涉及海事工程，會按照《前濱及海床（填海工程）條例》進行法定程序，包括為該海事工程刊憲；並會適時就擬議的I･PARK2工程諮詢相關持份者，包括屯門區議會、相關鄉事委員會和環境諮詢委員會等。

至於每日處理量達3000公噸的I･PARK1，其填海工程、海堤和防波堤的建造工程截至上月已大致完成，承建商現正在人工島上進行地基、土木、廠房、煙囪、樓宇和結構工程。餘下的工程項目主要包括屋宇設備、機電系統及廠房的安裝工程、以及設施的營運測試等，目標明年內投入運作。當局並提到，會研究在北部都會區物色合適用地興建I･PARK3，為北部都會區人口提供長遠必需的廢物處理服務。

環團綠惜地球指，按照政府的人口估算，2035年香港人口大約有804.6萬人，比現在多大概一成。《香港資源循環藍圖2035》承諾要將人均廢物量減少40%-45%，一加一減之下，即使迫不得已要興建新爐，產能亦未必需要大至6000噸，第三支爐更是沒有需要。

綠惜地球亦強調，垃圾焚化誠非減廢方法，I･PARK2焚燒6000噸垃圾後，會遺下逾千噸底灰和飛灰，產生污染嚴重，目前內地建材產能過剩，爐底灰建材需求疲弱，而飛灰的處理和污染監察成本大，兩種灰燼之後仍須靠堆填方式棄置，與其強調焚化，不如加強源頭減廢和回收；同時焚化爐的轉廢為能效益不高，碳排量更較燃燒化石燃料發電高，提到焚化爐日燒6000噸垃圾，佔全港都市固體廢物棄置量逾半，全年產電9.6億度，只佔全港用電量2%，而據外國研究，垃圾焚燒生產出每度電的碳排放為580克，比燃燒化石燃料的340克還要高。

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