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車位糾紛｜富男3連車位泊玩具車被居民鬧自私　物管處砸爛玩具車捱告法官咁樣判

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撰文： 陳珈希

發布時間： 36 分鐘前

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趙男買下3連車位放下玩具車，被居民投訴，後遭物業管理處砸爛玩具車。

物業管理員是作為業主間的一個溝通橋樑角色，如遇到沒有邏輯的可謂添煩又添亂。內地一名車位業主豪擲千金買下3個車位，因常被非法佔用而放上3輛玩具車，物業管理公司（下稱物管）卻要求事主把車位讓給其他業主，對方拒絕後竟被對方砸爛玩具車，最終物管被告，法官作出判決後終止此場鬧劇。

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三連車位放玩具車被居民鬧自私

綜合內地媒體報道，事件發生在浙江，事主名趙航。趙男當初買入住宅單位時，考慮到將來需要，所以同時一口氣買下三個相連車位。不過，隨著更多居民入伙，趙男的空置車位常常被非法佔用，於是，他便搬來兒子的玩具車停泊在車位。

不過，其他居民卻非常不滿趙男的做法，認為是浪費資源及自私的表現，紛紛向物管提出投訴。物管職員也曾就此與趙男多次協調但不果，事發前更放下狠話，

趙先生，業主們不止一次投訴你了，與人方便就是與自己方便，你這樣太缺德了，你要不整改，我們要採取措施了！

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物管砸爛玩具車被告賠償6萬

懶得再回應的趙男當晚便看到3輛玩具車被砸爛，而車位上已停泊了他人的車。當下趙男極之憤怒，決定把物管告上法庭，

當初買車位的時候，這些業主怎麼不掏錢，現在知道車位緊缺了，就停別人的，你們物業公司不管亂停，反倒拉走我的玩具車，是個什麼道理？ 

法庭裁定物管行為違法

最後，法庭裁定物管的行為違法及侵犯趙男的財產權利，要求物管賠償趙男5.9萬人民幣（約6.4萬港元），此外，物管亦需要採取相應措施以確保趙男往後能正常使用其車位。另外，就該區車位短缺問題，法官認為物管有責任尋求方法增加供應量，令其他業主的需求得到解決。

網民：物管神邏輯

此事曝光後，網民一面倒力撐趙生，認為他「黑仔」遇到「神邏輯」物管，「自己花錢買的車位自己說了算，誰停車誰掏錢」、「基本常識都沒有，枉長了顆人頭！」、「這需要看麼，人家自己花錢買的，不想給別人用，有什麼問題？」、「幸好保全沒去家裡，要是看見你有多的房間不住，肯定要求你把空房間給沒有房子的人住。」

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