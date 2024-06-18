  • 31°C
香港時間 : 2024618日 (二) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR成員丨Frankie女友Christy被爆黑歷史　自認專做小三稱周旋皮皮與AK之間

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

究竟件事係點?

人氣男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年在平安夜放閃，宣布新戀情。早前Frankie的女友Christy以「229Christy」的帳號留言，答謝Frankie的粉絲支持並稱會拍多些照片及為皮寶寶爭取福利。Frankie亦有回覆對方，首度隔空傳情。

MIRROR成員丨Frankie首支個人派台歌《皮思苦》拍MV　陳瑞輝直言與Ian啱Channel

Frankie女友被起底

隨即Christy的身份亦被網民起底，更發現Christy的IG帳號，當中有不少性感照片，而女方更大方晒驕人身材，火辣度爆燈，惟現時該帳號已被移除，但仍有網民找到部份照片。

除了性感照外，Christy更甫出不少跳鋼管舞片，原來她還有教人跳，非常厲害。

Frankie女友Christy被起底。

Christy被爆黑歴史

另外，有爆料者在網上指Christy是蒲精，曾從事傳銷工作，甚至稱「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」但最後Christy選擇了Frankie，而AK則與另一位網紅拍拖。

有網民更發現有兩張屬於Christy已刪除帳號的IG截圖，見女方跟Frankie及AK頭像的帳號對話，屬於Frankie頭像的帳號向女方撒嬌，指女方與AK傾偈，「佢搵你一定去」、「你唔好搵我喇！你自己一早都揀咗。」

女方即急急氹他：「佢唔會啦 傾閒偈only 同埋佢有女㗎嘛」而Christy更寫住：「可唔可以唔好1月1號就畀呢啲難題我🤯」

點擊圖片放大
+5
+4

周旋皮皮與AK之間？

另一張則屬於她跟AK頭像的對話截圖，惟內容像是普通朋友交流，除有新年祝賀說話外，只問女方是否跳了很耐鋼管舞，而女方則反問對方的studio有沒有給予初學者的跳舞堂。

女方並在截圖上打上「皮皮嬲咗我， 因為我成日提AK，依家AK又係咁TEXT我，我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我，但係AK應該唔知我同皮皮咩關係。」

點擊圖片放大
+7
+6

自認專做小三

Christy又自稱「我見一個愛一個嘅性格咁多年都冇改變😂」、「我三個男人都好鍾意😩唔好要我揀啦 我都冇迫你哋分手啦🥴」、「我覺得自己要搵多個🥲依家嗰兩件都唔係隨時on call嘅 我要一個係一call要即刻出到嚟」、「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者」，「我知自己都好花心 見一個鍾意一個」等。

之後，再有網民貼出Christy與舊愛的照片，懷疑她一腳踏兩船，大批粉絲看到Christy的「黑歷史」後替皮皮擔心，認為其感情關係很複雜，叫他要小心處理。

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
17:57 2024/05/10
MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　​​​​​​​Frankie認與圈外女友蜜運
04:39 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　​​​​​​​Frankie認與圈外女友蜜運
MIRROR成員丨Frankie首支個人派台歌《皮思苦》拍MV　陳瑞輝直言與Ian啱Channel
15:55 2024/03/02
MIRROR成員丨Frankie首支個人派台歌《皮思苦》拍MV　陳瑞輝直言與Ian啱Channel

你可能感興趣

MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
17:57 2024/05/10
MIRROR成員丨AK將於7月舉行首次個人演唱會　江𤒹生積極操肌準備派福利
叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　​​​​​​​Frankie認與圈外女友蜜運
04:39 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　​​​​​​​Frankie認與圈外女友蜜運
MIRROR成員丨Frankie首支個人派台歌《皮思苦》拍MV　陳瑞輝直言與Ian啱Channel
15:55 2024/03/02
MIRROR成員丨Frankie首支個人派台歌《皮思苦》拍MV　陳瑞輝直言與Ian啱Channel
陳瑞輝 江熚生 Mirror 娛樂人物職業 娛樂行業 組合

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）