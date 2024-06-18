MIRROR成員丨Frankie女友Christy被爆黑歷史　自認專做小三稱周旋皮皮與AK之間

▲ 究竟件事係點?

人氣男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年在平安夜放閃，宣布新戀情。早前Frankie的女友Christy以「229Christy」的帳號留言，答謝Frankie的粉絲支持並稱會拍多些照片及為皮寶寶爭取福利。Frankie亦有回覆對方，首度隔空傳情。

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Frankie女友被起底

隨即Christy的身份亦被網民起底，更發現Christy的IG帳號，當中有不少性感照片，而女方更大方晒驕人身材，火辣度爆燈，惟現時該帳號已被移除，但仍有網民找到部份照片。

除了性感照外，Christy更甫出不少跳鋼管舞片，原來她還有教人跳，非常厲害。

▲ Frankie女友Christy被起底。

Christy被爆黑歴史

另外，有爆料者在網上指Christy是蒲精，曾從事傳銷工作，甚至稱「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」但最後Christy選擇了Frankie，而AK則與另一位網紅拍拖。

有網民更發現有兩張屬於Christy已刪除帳號的IG截圖，見女方跟Frankie及AK頭像的帳號對話，屬於Frankie頭像的帳號向女方撒嬌，指女方與AK傾偈，「佢搵你一定去」、「你唔好搵我喇！你自己一早都揀咗。」

女方即急急氹他：「佢唔會啦 傾閒偈only 同埋佢有女㗎嘛」而Christy更寫住：「可唔可以唔好1月1號就畀呢啲難題我🤯」

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周旋皮皮與AK之間？

另一張則屬於她跟AK頭像的對話截圖，惟內容像是普通朋友交流，除有新年祝賀說話外，只問女方是否跳了很耐鋼管舞，而女方則反問對方的studio有沒有給予初學者的跳舞堂。

女方並在截圖上打上「皮皮嬲咗我， 因為我成日提AK，依家AK又係咁TEXT我，我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我，但係AK應該唔知我同皮皮咩關係。」

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自認專做小三

Christy又自稱「我見一個愛一個嘅性格咁多年都冇改變😂」、「我三個男人都好鍾意😩唔好要我揀啦 我都冇迫你哋分手啦🥴」、「我覺得自己要搵多個🥲依家嗰兩件都唔係隨時on call嘅 我要一個係一call要即刻出到嚟」、「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者」，「我知自己都好花心 見一個鍾意一個」等。

之後，再有網民貼出Christy與舊愛的照片，懷疑她一腳踏兩船，大批粉絲看到Christy的「黑歷史」後替皮皮擔心，認為其感情關係很複雜，叫他要小心處理。

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