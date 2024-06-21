工作過勞丨研究指每周工作55小時或以上　腦血管疾病風險增35%男士特別高危

【腦血管疾病／心臟病／過勞／男性】長時間工作小心有害健康！台灣有一名中年男子平日生活十分健康，不但飲食清淡，更天天運動，卻竟然罹患心血管疾病，甚至差點離世。有醫生便指，懷疑肇禍原因出自男子工時過長所致，並提醒每周工作55小時或以上的人，罹患腦血管疾病風險，會增加了35%；男士尤其高危。

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重症科醫生黃軒於Facebook分享案例，指在門診曾遇到一位中年男子，對方吃得清淡，又常做運動，低卻曾因心血管疾病甚至差點在深切治療病房病逝，男子因此不明所以。

黃軒表示其實長工時令疾病猖狂是有依據的，指出世界衛生組織（WHO）曾驗證:

如果和每周工作35-40小時相比，每周工作55小時或以上的人：罹患「腦血管疾病風險，增加了35%」；而死於，「缺血性心臟病風險，增加了17%。

黃軒又引述另一篇研究指，如果和每周工作35至40個小時相比，每周工作41至48個小時的人，罹患腦中風風險亦增加了10%；而在長時間工作者中，72%男性，尤其是那些60至74歲老人族群，大都會死於因長時間工作導致的腦血管疾病和心血管疾病。研究人員也發現，西太平洋地區的國家和東南亞地區國家的人民，常常因為工作時間太長，增加患上血管疾病的風險。

黃軒分析由於長時間工作者，長期得不到足夠的休息、睡眠不足和生活壓力增大，這些身體內的壓力荷爾蒙分泌旺盛，許多體內疾病逐漸明顯增加，例如高血壓、糖尿病、血管粥狀硬化病變、新陳代謝失𧗾⋯⋯這些都是增加死亡的風險！

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