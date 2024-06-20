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咖啡養生｜研究揭飲咖啡有助延壽　早上第1杯咖啡最好這時間飲【附22款無毒咖啡名單】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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美國有醫生分享飲咖啡的5大貼士，讓咖啡發揮其最大效用。

【咖啡／咖啡因／延長壽命】一日之計在於晨，不少都市人的早餐飲品，都由一杯咖啡開始。但究竟早上飲咖啡的最佳時機是何時？一天上限又是多少？美國就有醫生分享飲咖啡5大貼士，並引述研究指出，每日飲咖啡有助延年益壽，愛咖啡一族不妨參考。

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美國家庭醫生Janette Nesheiwat曾在節目《Fox & Friends Weekend》分享，引述一項刊登於《內科醫學雜誌》（Internal Medicine）的研究，指出每日飲用咖啡能令人的壽命延長。該項研究追蹤時間中位數長達7年，一共分析超過17萬名參加者飲用咖啡的習慣，結果發現每天喝1.5至3.5杯咖啡的人士，其壽命延長了大約20%。

Janette又列出以下5個貼士，讓咖啡發揮最佳效果。

1. 購買咖啡全豆並妥善存放

根據美國Journal Food Chemistry的研究，自由基會在咖啡豆烘焙過程中的不同階段產生，而胺基酸和蛋白質在加熱下產生的美拉德反應，以及焦糖化反應，都會產生更多自由基，而自由基過剩會誘發癌症，而咖啡暴露在空氣中會導致自由基增加；因此如果要限制自由基產生，應將咖啡豆存放在密封的容器內，而不是選購預磨咖啡。

2. 早上10時後才喝咖啡

不少人會選擇在剛起床後喝第一杯咖啡，但Janette Nesheiwat就指出，其實醒來後的最初幾個小時內，身體的皮質醇處於最高水平，已經提供了當日最大的自然能量。起床幾個小時後，大約早上10點左右，皮質醇水平會開始下降，因此她建議在此時再喝咖啡，讓咖啡發揮其最大益處。

3. 限制咖啡因攝取量

Janette Nesheiwat表示，成年人每日建議的咖啡因攝入量為400毫克，相當於4杯咖啡左右。一旦攝取過量咖啡因，可能會帶來失眠、多夢、胃潰瘍、胃痛、胃酸過多、肌肉痙攣、頭痛等副作用。

4. 咖啡盡量一次喝完

不少都市人在購買一杯咖啡後，都會花費很長的時間才喝完，但Janette Nesheiwat就指，將咖啡放在外面太久會增加其酸度，繼而引發消化不良和胃灼熱等問題，並且會腐蝕琺瑯質，對牙齒造成損害。此外，咖啡若暴露在空氣中，也會減低其抗氧化的特性。

5. 午後不喝咖啡

Janette Nesheiwat提醒，午後喝咖啡會影響晚上的睡眠質素，建議應在睡前6至8小時開始減少咖啡因的攝入。另外，坊間不少咖啡都含有奶精、糖漿或砂糖，而人體通常在早上消耗較多的卡路里，如果午後或太遲才喝咖啡，有可能會加重身體的負擔。

同場加映：消委會評測7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

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此外，水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）亦曾分別測試30款即溶咖啡及37款連鎖店咖啡毒性，發現10款即溶咖啡及12款連鎖店咖啡通過無毒檢測。

10款即溶咖啡

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12款連鎖店咖啡

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