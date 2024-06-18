雷雨｜粵劇老倌演話劇告別新光　蘇施黃5個字讚南鳳演活角色

▲ 話劇《雷雨》3位主要演員左起南鳳、陳培甡及鄧有銀，在豪門恩怨中大鬥演技。（周美好攝

曹禺名作《雷雨》膾炙人口，故事被搬上舞台演出不知凡幾，若演員大部分皆為粵劇名伶花旦，確另有一番新鮮感。

由陳培甡、南鳳及鄧有銀等去年底首演《雷雨》大受歡迎，今月6月24至26日在北角新光戲院載譽重演，演出前3位演員大談感受。

萌生老倌演出《雷雨》的念頭，出自此劇身兼導演與男主角周萍的粵劇文武生陳培甡，他細說因由，是他中學時做話劇，曾兩次演出《雷雨》，並曾獲獎項。躋身梨園後，陳培甡發覺粵劇演員有一特質，散發出具二、三十年代的韻味，做《雷雨》能形神俱似。

「我看過20、30多齣《雷雨》劇作，能做到劇中年代人物的感覺很難，台詞講粵語的《雷雨》亦少數，於是我花了四、五年的時間，構思這套由粵劇名伶花旦擔綱的粵語版舞台劇《雷雨》。」

▲ 身兼導演與男主角的陳培甡，為演出不惜工本，事事力臻至善。（被訪者提供）

早有心水演員

有了大綱，陳培甡還得力邀各粵劇演員參演，他心中已有心水演員名單，包括南鳳、鄧有銀、陳鴻進、黎耀威、呂洪廣等。「他們做開粵劇，轉變形式做話劇，我是十分感謝他們對我全盤信任。像魯侍萍一角，年青時貎美年長仍有風韻，找南鳳姐演極具說服力。如果他們不答允演出，演出計劃應該會泡湯。」

女主角周繁漪一職陳培甡則心繫非粵劇界的資深演員黎燕珊。「我看過她在《法證先鋒IV》單元『水泥童骨案』內，飾演苦情媽媽蘭姨，兒子死去一幕，她演得好出色，早已留意她。」

▲ 《雷雨》首演有極大迴響，不乏圈中人捧場，包括容祖兒。（被訪者提供）

製作落重本

豪門恩怨貫穿整齣劇，陳培甡對服裝、布景及配樂尤其着緊及嚴謹，其弟陳華國是著名服裝設計師，曾為張國榮、汪明荃、容祖兒及MIRROR等設計服飾，《雷雨》演員的服裝設計不作他人選。布景找來國家級的佛山粵劇院，營造氣氛的配樂則交由演唱會音樂總監何秉舜，班底皆是行業內翹楚，製作一絲不苟，令人期待。

花旦南鳳是麗的出身，曾有做話劇及拍電影經驗，演《雷雨》無難度。事實上，南鳳早已看過由張瑛白燕主演的《雷雨》，被劇情感動到淚連連，現能演繹一角，是她意料之外。今次演魯侍萍有大量內心戲，她說會沉着來演。「上年演出後我翻看錄影，我覺得自己話劇味未夠，今次會完善它。」

蘇施黃大讚

南鳳去年底演出《雷雨》後，DJ蘇施黃到後台一見到她就說：「你好淫賤呀！」可見南鳳把嫁了3次的魯侍萍一角演活了。陳培甡指蘇施黃本來打算入場睡覺，怎料被演出吸引，盛讚劇目好睇。

▲ 蘇施黃去年看《雷雨》首演，十分讚賞南鳳的演出。（被訪者提供）

飾四鳳的鄧有銀也有做過時裝粵劇《小明星》，純話劇的《雷雨》她事前落足心機揣摩演法，她說：「參考不少話劇的演出，尤其是看了大量焦媛的演出，她的身體語言、行路姿勢，我又對着鏡子練表情、唸對白，做一個生活化的角色。」鄧有銀說話劇是將心的語言帶出呈現在面上，讓內心感情感染觀眾。其中南鳳與鄧有銀一場發誓戲更是劇力萬鈞，觀眾不要錯過。

鄧有銀說：「做話劇比粵劇更能體現人物角色，真性情純內心表現，令演員更能投入角色。」

粵劇演員 更多面向

如今粵劇演員已不止唱做唸打，在其他演出形式上亦大放異彩。南鳳說：「我們是求新、求變，演出更多元化。」鄧有銀指新一代粵劇人，自己也撰寫現代戲劇本來演出，屢創突破，已不局限一種演繹方式了。

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粵劇戲迷也因心儀的老倌踏舞台劇台板而紛紛捧場，南鳳笑說去年首演時，有戲迷不知就裏，看了半場疑惑為何沒有唱曲。陳培甡說，演出前也有觀眾抱懷疑態度，一班粵劇人怎擔起一套話劇，結果大受好評，他就聽到不少向隅人士「哎吔吔」的迴響——「哎吔吔，錯過了買票入場！」

INFO

雷雨

日期：6月24至26日7:30pm

地點：新光戲院大劇場

票價：$200、$280、$480、$680

主辦單位：新昇娛樂製作

網上購票：購票通

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