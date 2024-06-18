大學排名｜張翔宮鵬雙雙登上全球學者排名　港大新聞稿隱去宮鵬新調任副校職務

▲ 捲入校政風波之際，校長張翔於本年國際學術網站Research.com全球學者排名中，在物理學領域排名亞洲第一、全球排名第82位。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，牽涉在內的其中兩人，包括港大校長張翔，以及剛於校委會通過調職的港大副校長宮鵬，在近日出爐的國際學術網站Research.com全球學者排名中，均在其所屬學術領域躋身全球百大；張翔更在物理學領域稱冠亞洲。

捲入校政風波之際，港大今日（18日）發新聞稿公布，張翔於最新出爐的2024年度排名中，在物理學領域全亞洲排第1位，並於全球排第82位。

至於在上月底備受爭議的港大校委會會議上，獲通過調動職務，由副校長（學術發展）轉任為副校長（環球事務）的宮鵬，則在環境科學方面位列全球第70位、全中國排名第2位。不過港大未有在新聞稿中列明宮鵬最新調任負責的領域職務；翻查去年排名宮鵬亦有上榜，當時校方有標明宮鵬職銜為「副校長（學術發展）」。

▲ 12名港大學者晉身所屬領域全排排名百大，包括張翔（上排左一）及宮鵬（中排右一）等。（港大提供）

上述排名評選26個學科，12名港大學者晉身所屬領域前100名。連同張翔在內，共有5名港大學者排名亞洲第一，包括李嘉誠醫學院臨床醫學學院微生物學系霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇（微生物學）、理學院地球科學系講座教授趙國春（地球科學）、法律學院比較和國際法講座教授Alec Stone Sweet（法律）及李嘉誠醫學院臨床醫學學院病理學系名譽教授麥德華（分子生物學），進一步彰顯港大的卓越學術成就。

另外，7位港大學者在中國排名第一，包括社會科學學院副院長（知識交流及發展）葉兆輝在人文及社會科學排名全中國第一，全球排名第72位；新發病毒性疾病學講座教授管軼在免疫學排名全中國第一，全球排名第131位。



Research.com學術領域排名根據研究人員在其學術領域出版的論文及引用次數作為計量指標，肯定學者對其學術領域的貢獻、對社會的影響。港大認為，排名顯示大學在研究卓越及創新方面努力不懈，激勵大學成員繼續突破知識界限，透過研究創新貢獻人類社會，發揮影響力。

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