死因研訊｜女文員污水廠疑下井救人身亡　機電署監工稱曾看見死者浮出水面

▲ 機電署二級監工盧偉雄（黑色口罩）（梁錦麟攝）

46歲女文員疑於2021年11月，在小蠔灣污水處理廠工作時，疑因急於救出身在回流井內暈倒的丈夫及同事而意外身亡，死因庭聆訊今（18日）續。渠務署助理電氣督察供稱，案發當日有浸會大學學生領取脫水污泥樣本，故曾要求啟動離心機，並指在所有喉管關閉下，啟動離心機時不會有污水噴出。機電署二級監工供稱，他當日曾下井救人，初時只發現3名工人，直至呼吸器氧氣不足而爬回井口時，他看到死者的腰及臀部由水底浮出，身體卷曲如「熟咗嘅蝦」，遂通知消防員。

▲ 渠務署一級監工胡海鋒（白色口罩）及助理電氣督察鍾智偉（右）。梁錦麟攝

死者王喜梅於2021年11月18日因事件去世，終年46歲，是次研訊不設陪審團，渠務署被列作有利害關係方。

渠務署助理電氣督察鍾智偉供稱，案發當日有浸會大學學生到小濠灣污水廠領取脫水污泥樣本，故曾與操作離心機的同事朱偉文溝通，對方曾問及是否啟動離心機，鍾確認。鍾另承認在既定程序下，啟動離心機須請示控制室。

被問及在回流井下工作時是否不可啟動離心機，鍾供稱這是其中一種說法，又指在所有喉管關閉下，啟動離心機是不會有污水噴出。鍾另承認有人在回流井下工作時，需鎖上離心機。

鍾供稱以他所知，當日工人未有通知控制室便到回流井工作，鍾事後得知，當日亦沒有人關閉喉管及鎖上離心機，以及帶同安全裝備下井。鍾指曾聽聞井內其中一人是死者丈夫，死者因救人心切而跳井救人。

離心機操作員朱偉文指，他啟動離心機前已通知控制室，將污泥脫水後，污水會被流往回流井，若有人在井內會有危險，朱又指當日渠務署一級監工胡海鋒曾衝往離心樓親手關閉離心機。

機電署二級監工盧偉雄供稱，當日被告知有人於回流井暈倒，於是與同事趕到現場協助。盧到場後帶上呼吸器，綁上安全繩下井，當時井內有3人，其中1人頭部差不多被水淹沒，盧遂先移開3人，確保3人不會被溺斃，再用鮮風機吹向3人。

盧指，3人其後開始有反應，盧因呼吸器僅餘20巴而爬回井口，途中看到死者的腰及臀部由水底浮出，盧形容死者身體卷曲如「熟咗嘅蝦」，盧到達井面後馬上通知消防員。

渠務署一級監工胡海鋒供稱，當日死者丈夫李金華曾致電告知他已到現場，由於李未有說明去那裏，故胡未知李會作維修工作。胡在死因裁判官追問下，指李曾提及會到回流井工作，胡同意有責任監督工程狀況，並曾著下屬到場查看。

聆訊明（19日）續。