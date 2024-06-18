  • 31°C
香港時間 : 2024618日 (二) 17:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

死因研訊｜女文員污水廠疑下井救人身亡　機電署監工稱曾看見死者浮出水面

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

機電署二級監工盧偉雄（黑色口罩）（梁錦麟攝）

46歲女文員疑於2021年11月，在小蠔灣污水處理廠工作時，疑因急於救出身在回流井內暈倒的丈夫及同事而意外身亡，死因庭聆訊今（18日）續。渠務署助理電氣督察供稱，案發當日有浸會大學學生領取脫水污泥樣本，故曾要求啟動離心機，並指在所有喉管關閉下，啟動離心機時不會有污水噴出。機電署二級監工供稱，他當日曾下井救人，初時只發現3名工人，直至呼吸器氧氣不足而爬回井口時，他看到死者的腰及臀部由水底浮出，身體卷曲如「熟咗嘅蝦」，遂通知消防員。

Healthy Life
父親節特輯丨轉季易過敏1款食 材補肺養胃蒹理氣 中醫師教煲 3款湯水顯孝心

渠務署一級監工胡海鋒（白色口罩）及助理電氣督察鍾智偉（右）。梁錦麟攝

死者王喜梅於2021年11月18日因事件去世，終年46歲，是次研訊不設陪審團，渠務署被列作有利害關係方。

渠務署助理電氣督察鍾智偉供稱，案發當日有浸會大學學生到小濠灣污水廠領取脫水污泥樣本，故曾與操作離心機的同事朱偉文溝通，對方曾問及是否啟動離心機，鍾確認。鍾另承認在既定程序下，啟動離心機須請示控制室。

被問及在回流井下工作時是否不可啟動離心機，鍾供稱這是其中一種說法，又指在所有喉管關閉下，啟動離心機是不會有污水噴出。鍾另承認有人在回流井下工作時，需鎖上離心機。

鍾供稱以他所知，當日工人未有通知控制室便到回流井工作，鍾事後得知，當日亦沒有人關閉喉管及鎖上離心機，以及帶同安全裝備下井。鍾指曾聽聞井內其中一人是死者丈夫，死者因救人心切而跳井救人。

離心機操作員朱偉文指，他啟動離心機前已通知控制室，將污泥脫水後，污水會被流往回流井，若有人在井內會有危險，朱又指當日渠務署一級監工胡海鋒曾衝往離心樓親手關閉離心機。

機電署二級監工盧偉雄供稱，當日被告知有人於回流井暈倒，於是與同事趕到現場協助。盧到場後帶上呼吸器，綁上安全繩下井，當時井內有3人，其中1人頭部差不多被水淹沒，盧遂先移開3人，確保3人不會被溺斃，再用鮮風機吹向3人。

盧指，3人其後開始有反應，盧因呼吸器僅餘20巴而爬回井口，途中看到死者的腰及臀部由水底浮出，盧形容死者身體卷曲如「熟咗嘅蝦」，盧到達井面後馬上通知消防員。

渠務署一級監工胡海鋒供稱，當日死者丈夫李金華曾致電告知他已到現場，由於李未有說明去那裏，故胡未知李會作維修工作。胡在死因裁判官追問下，指李曾提及會到回流井工作，胡同意有責任監督工程狀況，並曾著下屬到場查看。

聆訊明（19日）續。

消防員 大學 渠務署 工程 機電署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）