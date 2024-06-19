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超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

邪惡添加劑或致無藥醫腸炎，5款不含E466安全米粉名單。

【米粉／超市／減肥／添加劑／米粉營養／營養師】不少減肥人士想食碳水化合物，都會選擇低卡容易消化的米粉。究竟揀米粉時有甚麼事項要注意？TOPick搜羅了市面上熱賣的9款即食米粉，並向註冊營養師請教，看看當中是否存在營養陷阱。

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純米粉 / 調和米粉 / 糙米粉 定義

超市米粉產品琳琅滿目，究竟該如何選擇？Aranth安曼營養旗下註冊營養師Ariel指出，相對香港米粉市場的分類指引，台灣對米粉產品的分類定義比較仔細。「純米粉」一般在標籤成份上只有米和水成份製成的產品；「調和米粉」則添加其他穀物粉，例如玉米澱粉、南瓜粉、淮山粉等等去製成；至於「純糙米粉」則會以糙米取代部份大米，加上水製成。

留意即食米粉含E466穩定劑或誘發腸炎

TOPick搜集了超市熱賣的9款即食米粉，包括包裝米粉：福字上湯米粉、公仔米粉雪菜味、超力銀絲米粉原味、超力新竹米粉、超力足料小清新花甲米粉、源順食品有機南瓜糙米米粉、老鍋快炒調和米粉；及杯裝米粉：日清米粉雪菜肉絲味、超力醬爆杯黑蒜牛蘑王米粉。

Ariel拆解以上9款米粉成分，表示杯裝和普通包裝米粉的營養成分區別不大，一般包裝米粉亦可以用熱水浸泡食用，不需經過改良處理。但Ariel提醒，當中要注意含有E466穩定劑的產品：

有初步研究指出，長期食用穩定劑E466或會影響腸道生態健康，誘發出腸炎或腸道易激症。

另外，乳化劑E471屬於脂肪的一種，並含反式脂肪，攝取過多可提升體內壞膽固醇水平，增患心血管疾病風險。

Ariel因此建議，盡量選擇成分為純米，以及盡量不含添加劑的米粉產品，且不含添加劑的米粉也可以存放較長時間。而「純糙米粉」的膳食纖維會比一般純米粉含量豐富，對控制血糖和減重人士更友好。即睇不含E466米粉推薦：

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比較其他粉麵、白飯營養價值

針對米粉的營養價值，Ariel表示米粉主要成份為米和水，營養成份較為單一，只能為人體帶來碳水化合物熱量，並不含其他微量營養素。對比同份量的白飯，煮熟後的米粉熱量稍低於白飯15至20%左右。

而烏冬主要以小麥麵粉製成，當中相對蛋白質和脂肪會比米粉高，熱量則與米線相若。但傳統烏冬製作會加入大量鈉質，對比同樣100毫克烏冬和米粉，烏冬鈉含量可以高達180毫克，而米粉則只有14毫克。

而看似和米粉差不多的即食保鮮米線，由於添加了額外脂肪以免米線黏連，因此米線的熱量會比米粉，甚至乎白飯更高，減肥人士需要注意。

相關文章：

【超市大搜查】米粉暗藏添加劑　27款不含添加劑米粉名單【附完整清單】

健康進食米粉貼士

Ariel表示，其實市面上常見的米粉均成份簡單，大部份人都適合食用。但主要需小心米粉的調味料包：

世界衛生組織建議，成人每日鈉質攝取不超過2000毫克。而一個米粉平均含有約1600毫克的鈉質，若加飲湯，就會幾乎用完一日的鈉攝取限額。所以建議食用米粉時，盡量不要飲湯，就可以大大減低一餐的鈉攝取。

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