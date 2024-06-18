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作曲人張運兒推出個人唱作單曲《Hallucinate》　審視AI世代探討侵權問題

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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張運兒（Yoona）

為李幸倪（Gin Lee）的《告別煤氣燈》作曲的張運兒（Yoona）本身也是歌手，因曾與友人參加Addoilmusic舉辦的《第四屆敢作敢唱原創歌曲比賽》獲得亞軍，因此認識曾創作經典金曲古巨基《愛得太遲》的監製楊鎮邦Bryan。

Bryan十分欣賞Yoona，一直鼓勵Yoona嘗試創作，在最近二人合寫的作品獲得Gin Lee採用推出，成為單曲《告別煤氣燈》，Yoona為此而興奮不已，說：「聽到首歌面世嗰一刻覺得好興奮、好神奇，好似完成咗我人生第一個好重要嘅Achievement!」

除寫歌外，Yoona喜歡透過音樂表達自己想法。今年正式出道，Yoona也選擇以一首探索在AI世代，人類如何面對創作挑戰的歌曲《Hallucinate》跟樂迷首度見面。

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張運兒（Yoona）

無懼勇闖樂壇

歌曲由Yoona與Bryan合寫曲詞，「Hallucinate」一字原本解作「似乎看到、聽到、感覺到或聞到一些不存在的東西，通常是指因為健康狀況或因為服用了藥物而產生的幻覺，但如今Hallucinate多了一個額外含義，新增註解是「當AI製造幻覺，它會產生錯誤訊息」。

去年，劍橋詞典將Hallucinate選為年度代表生字，因為新含義觸及了人們為何正在談論AI的核心。

Yoona介紹歌曲道：「《Hallucinate》想諷刺大企業利用人類創作者嘅靈感同已有作品，作為訓練AI嘅數據，亦都質疑呢啲行為有冇經過授權。另外，呢首歌探討究竟AI有冇意識，佢哋冰冷嘅機械式創作，係咪可以被視為真正嘅創意？我哋亦都希望透過呢首歌，引起大眾多啲關注我哋創作者面臨嘅侵權問題。」

首次推出歌曲加入樂壇，Yoona坦言十分感恩遇上好的團隊，令她無懼勇闖樂壇，道：「好開心、好感恩有一班咁好嘅製作團隊嘅幫忙，一齊做好呢個作品，未來我會繼續創作R&B、跳唱作品，希望可以俾大家見到我唔同嘅面貌。」

張運兒（Yoona）

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