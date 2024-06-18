醫療失誤｜遭實習醫生誤診為急性腸胃炎　日本16歲男學生病情惡化亡院方公開鞠躬道歉

▲ 遭實習醫生誤診為急性腸胃炎，日本16歲男學生病情惡化亡，院方公開鞠躬道歉。

【醫療失誤／醫療事故／誤診／急性腸胃炎／上腸繫膜動脈症候群／腹痛】日本一名16歲男高中生因腹痛就醫，被一名實習醫生誤診為急性腸胃炎，而男學生實際患上的是「上腸繫膜動脈症候群」，病情持續惡化，最終他搶救無效死亡。事隔逾一年，院方昨日（17日）召開記者會鞠躬道歉。

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綜合日媒報道，日本紅十字會愛知醫療中心名古屋第二醫院17日發布消息稱，一名16歲男學生在2023年5月28日因腹痛、嘔吐等症狀就醫，最初實習醫生根據電腦斷層掃描影像及抽血結果，診斷男學生為「急性腸胃炎」，僅處方腸胃藥，便讓他返家。

結果該名男學生病情沒有好轉，隔天再次就醫時確診罹患「上腸繫膜動脈症候群」（SMA），即十二指腸被困在血管之間並閉塞。5月30日凌晨，男學生病情持續惡化，出現心肺功能停止，最終於6月15日搶救無效死亡。

▲ 日本一名16歲男高中生因腹痛就醫，被誤診為急性腸胃炎，最終搶救無效死亡。（網上圖片）

報告指出，由於對病人的脫水症狀，以及電腦斷層影像評估不夠充分，導致治療延誤；針對實習醫生的支援、職員間資訊共享的體制也存在問題；醫院院長佐藤公治等人於昨日（17日）召開記者會，向大眾鞠躬道歉，並表示將與死者家屬進行討論，以達成和解。

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