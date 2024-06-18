爆炸索償｜慈雲山車房爆炸玻璃女店東身亡　丈夫獲判賠償逾72萬

▲ 慈雲山車房於2015年發生爆炸釀3死9傷，死者家囑分別入稟向車房東主等人索償。資料圖片

2015年慈雲山車房發生爆炸案，車房東主、的士司機及車房毗鄰玻璃店女東主喪命。玻璃店女店東鰥夫早前入稟向車房東主及技工索償逾560萬元，雙方就賠償額早前作爭議。高院聆案官今（18日）頒下判詞，裁定原告獲償逾72萬元。

原告伍乾元(現年74歲)為死者伍靄霞（65歲）丈夫及遺產管理人；答辯人為技工黎駿豪（42歲）及車房東主胡漢偉（48歲）的遺產管理人曾頴詩。黎於2021年3月已被裁定須就事件負責，賠償金額有待評定，本案則只涉評定車房東主一方之賠償額。

聆案官於判詞指出，原告要求索償總金額逾560萬，其中喪親之痛為15萬，雙方並無爭議，殮葬費則為12萬，答辯方願付8萬，最終聆案官裁定為逾8.6萬元。聆案官經評估後，就受養人失去依靠獲定為逾19.9萬元，其中1名兒子獲補償8萬元，財富累積損失則逾21.5萬元，痛苦及生活損失為6萬元，以及特別賠償為逾7.8萬元，總金額逾72萬元。

資料顯示，事件中另一喪命的士司機陳錦波(終年61歲)的遺產管理人高少然（譯音），早前亦入稟索償，區域法院裁定獲償逾72.7萬元。



事發於2015年4月26日，陳駕駛涉案的士與妻子外出為即將結婚的女兒派帖，期間發現駕駛不順暢，遂將的士駛往肇事的慈雲山孖鏡車房檢查。黎檢查的士石油氣泵期間發生爆炸，釀死3死9傷。黎被控3項誤殺罪，控方指其不符合資格維修石油氣泵，經審訊後黎被裁定罪成，被判監8年。

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