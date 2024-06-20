今個夏天，愉景灣為您帶來一系列精彩夏日活動！「TheNextwave XX24 沙灘音樂節」將打響頭炮在愉景灣大白灣沙灘舉行，陣容包括台灣男團五堅情成員、 TYSON YOSHI、YT 周殷廷、RubberBand、陳柏宇、JACE 陳凱詠等多個音樂單位，帶來精彩的演出。愉景灣還與 Kiztopia 合作，打造香港最大型的沙灘充氣樂園「愉景灣彈游夏日嘉年華」，讓大人小朋友都能盡情享受陽光和海灘的樂趣。此外，還有法國塗鴉藝術家 CEET FOUAD 限量版禮品換領和第二屆愉景灣渡海泳挑戰賽等多個精彩活動，為夏日增添藝術、娛樂和運動的元素。此外，愉景灣聯乘恒生信用卡推出「區區大+FUN 日日用 區區使」優惠，於愉景灣多間人氣餐廳及商戶專享低至6折優惠。「愉景灣夏日樂滿 FUN」將帶給大家一個充滿活力和多元化的夏日體驗。



《TheNextwave XX24 沙灘音樂節》



由耀榮文化聯同 NextWave Yachting 主辦的香港最大型沙灘音樂節「TheNextwave XX24 Beach Music Festival」，將再次於愉景灣大白灣沙灘舉行。今年的表演陣容包括台灣男團五堅情四位成員、TYSON YOSHI、YT 周殷廷、RubberBand、陳柏宇、JACE 陳凱詠等 25 個音樂單位參加演出。日

日期：2024年6月29至6月30日

時間：下午2時至晚上8時30分（中午12時開放入場）

地點：愉景灣大白灣沙灘

單日登記費：普通票 HK$588/ VIP 票 (包括限量專屬福利) HK$988

公開登記：https://tix-get-go.kktix.cc/events/thenextwavexx24

愉景灣居民優惠(單日)：普通票 HK$488 / VIP 票 (包括限量專屬福利) HK$888。

網址二維碼請參閱愉景灣內之宣傳海報或聯絡愉景廣場禮賓部。 (*本活動只限年滿十五歲或以上人士參與。)

詳情請瀏覽 https://www.instagram.com/the_nextwavehk/



愉景灣彈游夏日嘉年華



暑假將至，召集所有大小朋友來體驗全港規模最大的沙灘充氣樂園！愉景灣與 Kiztopia 合作，帶你彈游大白灣沙灘，大家準備好享受陽光、海灘以及各式刺激的充氣彈床嗎 ?



日期: 7月13日至9月1日

地點: 愉景灣大白灣沙灘

時段: 上午時段 (10:00 - 13:30) / 下午時段 (14:30 - 18:00)

報名平台: Klook (於 6 月 21 日起推出 9 折早鳥優惠)

▲ *未滿 24 個月之幼兒與已報名的小朋友及成人陪同下可免費入場

由7月13日至9月1日期間，顧客追蹤「香港愉景灣」Facebook 或 Instagram 官方帳號，並於愉景廣場、愉景北商場或 D’Deck 商戶即日以電子貨幣消費滿港幣1,600元或以上(最多3張不同商戶之單據)，可換領愉景灣彈游夏日嘉年華親子同行套票(星期一至五適用) 1張；或即日以電子貨幣消費滿港幣2,000元或以上(最多４張不同商戶之單據)，可換親子同行套票(星期六或日適用) 1張。

（優惠受條款及細則約束。每日禮品換領之名額有限，先到先得，換完即止。)

DB x CEET FOUAD 限量版禮品換領



愉景灣與世界知名法國塗鴉藝術家 Ceet Fouad 合作，推出兩款限量版禮品。Ceet 以其標誌性的「Los Chicanos」小雞藝術聞名，展現不同情感和個性。他的獨特風格在國際藝術界廣受好評，並為愉景灣社區帶來活力和風格。限量版折疊雨傘靈感來自 Ceet 在愉景灣創作的「Los Chicanos」壁畫，而側揹袋上的圖案則源自他的畫作，突顯了「Los Chicanos」小雞的色彩繽紛風格、線條和色彩的魅力。這些限量版禮品是對 Ceet 在愉景灣居住九年歷程的致敬，具有藝術價值，同時為愉景灣注入了獨特的藝術氛圍。

由6月15日至9月1日期間，顧客於愉景廣場、愉景北商場或 D’Deck 商戶即日以電子貨幣消費滿港幣600元或以上，並追蹤「香港愉景灣」Facebook 或 Instagram 官方帳號，可換領 DB x CEET 特別版禮遇乙份。（優惠受條款及細則約束。禮品換領之名額有限，先先得，換完即止。)

換領日期：2024年6月15日至9月1日

換領時間：12:00- 21:00

換領地點：愉景廣場禮賓部



愉景灣 X 恒生信用卡「區區大+FUN 日日用 區區使」夏日優惠



於6月29日至7月31日期間，憑恒生信用卡於愉景廣場、D’Deck及愉景北商場多間指定人氣餐廳及商戶消費，可享低至6折優惠，其中包括：香港愉景灣酒店、愉景灣溜冰場、牡丹軒中菜廳、Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria、Figos、Il Bel Paese、LOST密室逃脫、Koh Tomyums Thai、ONA、Pasha、Pho Bay、PizzaExpress 等。 (優惠受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！)

第二屆愉景灣渡海泳挑戰賽

日期：2024年8月25日

由香港渡游團主辦、愉景灣全力支持的第二屆愉景灣渡海泳挑戰賽將於2024年8月25日舉行。賽事包括3.8公里、1.7公里和400米的個人和接力賽。參賽者將沿途欣賞到愉景灣海岸線和美麗景色，包括大白灣沙灘和三白灣沙灘，並藉此推廣健康生活及響應體壇盛事。

活動報名及詳情請瀏覽 www.eventshorizons.com

香港愉景灣酒店呈獻「鮮樂饗宴」周日半自助午餐



愉景灣酒店的 Café bord de Mer & Lounge 以迷人的海濱景致，呈獻全新周日半自助午餐「鮮樂饗宴」，包括極上海鮮拼盤、自選主菜、各式自助前菜、垂涎欲滴的甜點，加上無限暢飲套餐，讓您盡情品嚐美食。海鮮拼盤包括: 澳洲紅龍蝦、牡丹蝦刺身、北海道帶子刺身等。主菜則有日本飛驒A5和牛、花膠鮮雞醉酒湯米線、焗海鯛魚柳鮮蟹等，搭配清酒、紅白酒、氣泡酒和啤酒等。每周日中午12時至下午3時，每位港幣398。預訂及查詢，請致電 2295 8299 或電郵 cafe@aubergediscoverybay.com。



愉景灣 Dine‘N Ride 免費交通優惠



於指定餐廳以電子消費惠顧堂食滿指定金額，憑即日有效商戶機印收據及電子貨幣交易存根，並出示有效八達通卡，到愉景廣場禮賓部將優惠存入八達通卡內，憑該八達通卡於兩小時內拍卡，即享同日由愉景灣返回市區之免費交通優惠。每張有效單據最多可換領四人由愉景灣返回市區之即日單程交通優惠 (渡輪或指定巴士路線)。

換領地點：愉景廣場禮賓部

詳情：https://www.visitdiscoverybay.com/tc/whats-hot/

(優惠受條款及細則約束。)

關於香港興業有限公司

香港興業有限公司(「香港興業」)是香港大嶼山著名度假式住宅區愉景灣的單一發展商，自1977年起持續發展愉景灣逾40年。香港興業亦為社區提供優質的住宅及商業物業管理服務、便利的水陸交通服務，以及一系列度假、娛樂及休閒設施，令愉景灣成為一個自給自足的社區。 香港興業國際集團有限公司及中信泰富有限公司分別擁有香港興業50%權益。

關於愉景灣

愉景灣座落於大嶼山東北部，佔地約650公頃，背山面海，環境清幽，發展規劃完善，為本港著名的優尚國際化住宅區及消閒度假勝地，吃喝玩樂設施一應俱全。位於愉景灣碼頭旁的臨海露天美食區 D'Deck 匯聚各國特色餐廳，坐擁優美海景；400米長的大白灣沙灘適合各類活動；愉景廣場匯聚50多間餐廳及商店，提供多元化的購物及美饌選擇；商場內的愉景灣溜冰場為國際標準溜冰場，擁有高水平的冰上設施以及專業教練團隊。愉景北商場充滿南歐小鎮風情，多間別具風格的餐廳、商店及心鎖長廊讓遊客樂而忘返。毗鄰的香港愉景灣 酒店設有325間裝潢雅緻的客房，更備有設計獨特的海濱禮堂，為遊客提供與別不同的旅遊體驗。

愉景灣交通便捷，除有渡輪往返中環及穿梭巴士往返香港國際機場外，更設有頻密的巴士班次往返東涌及欣澳港鐵站。遊客於愉景灣指定餐廳惠顧堂食滿指定金額，即可享同日由愉景灣返回市區之免費交通優惠^；市區及大嶼山的士均可直達愉景北商場及香港愉景灣酒店，區內居民及遊 客出入更見便利。

備註 ^免費交通優惠：於指定餐廳以電子消費惠顧堂食每滿指定金額：星期一至五每滿HK$150，星期六、日及公眾假期每滿HK$250，憑即日有效商戶機印收據及電子貨幣交易存根，並出示有效八達通卡，到愉景廣場禮賓部換領，即享同日由愉景灣出發之免費交通優惠一位單程。有效消費時段為中午12時至晚上11時30分，換領時間為中午12時至晚上11時55分。 (優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽：https://www.visitdiscoverybay.com/tc/whats-hot) 指定餐廳包括：(愉景廣場 及 D’Deck) DBrasserie、Ebeneezer's Restaurant & Bar、Figos、il Bel Paese、Koh Tomyums Thai、梁社漢排骨、MOOJOO Lifestyle Cafe、ÓNA、Pascucci Italian Caffe & Fine Food、Pasha、牡 丹軒中菜廳、Pho Bay、PizzaExpress、The Chippy、The Coffee Academics、The Rink-All Day Lounge、Three Sheet Marquee Bar；(愉景北商場) JOO Korean Grill and Bar、Taste of Thai、越不同。

(特約)