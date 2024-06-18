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氫能｜煤氣公司及威立雅合作開展本港首個「綠氫」生產項目　預計明年投產

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發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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綠氫項目設於新界東南堆填區內，威立雅將在現有的沼氣處理廠房，加設管道傳送沼氣至綠氫生產站。（煤氣公司提供）

政府昨日發布《香港氫能發展策略》，提到現時藍氫及綠氫供應有限且價格貴，政府會先使用碳排放較高灰氫推展各項試驗項目，待市場成熟後再推動轉用低碳氫能。中華煤氣與威立雅今（18日）簽署合作備忘錄，於將軍澳新界東南堆填區擴建部分合作發展全港首個「綠氫」項目，預計明年投產，每天可生產約330公斤氫氣。

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政府氫能源跨部門工作小組早前已同意開展14個試驗項目，包括威立雅申請的在新界東南堆填區擴建部分利用堆填氣體製氫及設置相關加氫設施。有關項目將新設氫氣生產站、氫氣配送裝置，以及一個加氫站，煤氣公司和威立雅會將堆填區收集得來的生物沼氣，經上述設施，利用「蒸氣甲烷重整」技術轉化成綠色氫氣。由於生物沼氣是由堆填區中有機物分解過程所產生，故屬於綠氫。項目為有關技術在港首次應用，預計每天可生產約330公斤氫氣，足夠供應7至8輛氫能巴士行駛一天。

產氫設施模擬圖。（煤氣公司提供）

煤氣公司常務董事黃維義指，期望項目可作為示範試點，日後相關經驗和技術可複製至其他堆填區及應用場景，善用堆填區沼氣生產綠氫作為可持續燃料；又提到煤氣公司生產的燃氣中有一半成份為氫氣，且公司擁有3,700公里的管網，已有輸氫供氫的基建優勢，可供應綠氫予本港千家萬戶。

環境及生態局局長謝展寰表示，政府會繼續支持和鼓勵業界探索更多不同類型的氫能試驗和合作項目，共同支持推動氫能應用及產業發展，以期加快香港的低碳轉型和新質生產力的發展。

煤氣公司與威立雅簽署合作備忘錄。（煤氣公司提供）

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