  • 30°C
香港時間 : 2024620日 (四) 23:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基因強大｜醫生懶理父母反對娶低學歷美女　3子女遺傳高顏值卻頭腦簡單

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

醫生爸爸對於當初決定與太太結婚感到非常後悔。(iStock)

結婚是為了愛還是為了繁衍優質後代？一對台灣戀人男的做醫生，女的是一名美女，郎才女貌是絕配，相戀多年欲拉埋天窗，但遭男方父母大力反對，原因是嫌棄女方學歷低及家境貧寒，不過這對戀人越難越愛，排除萬難下成婚，更誕下3子女，3個都是俊男美女，但卻讀書不成，醫生爸爸對當初選擇與太太結婚的決定相當後悔！

最新影片：

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

一名網民於facebook群組「匿名2公社」發帖文講述朋友的真實故事，朋友是一名醫生，也是一間中小型企業的太子爺。他在20多年前在任職的醫院與同事相戀，繼而同居，再到談婚論嫁階段。不過，醫生的父母因女方學歷低及家境貧寒，強烈反對二人的婚事。

出身書香世家重視教育

醫生堅持要娶女方，母親就開出一個條件，只要女方考上大學就可以，結果女方重考了3年都考不上任何大專院校。醫生騙父母已與女方分手，當成功讓父母花幾千萬台幣買了他開業的診所後，他便不顧父母反對迎娶女友。網民續指，醫生朋友婚後生了一子兩女︰

三個孩子都和女方一樣的顏值高，但是也同時遺傳了女方的頭腦。

醫生為了子女搬入名校區，讓他們入讀好學校，也花很多錢栽培孩子，然而基因的力量很強大。兒子考不上大學，最後重考，女兒成績亦不濟，只能升讀私立女子中學，後來幾經波折才入到大學。網民提及醫生的父母看到兒子只有無奈，只因︰

朋友家是個書香世家，家族十分重視教育。朋友對我訴苦，不聽老人言吃虧在眼前。

同場加映：破壞夫妻關係4個因素及建議

點擊圖片放大
+12
+11

網民︰孩子是父母雙方的

帖文引起網民熱議，但不少人認為孩子是父母雙方所出，並不能只怪媽媽的基因，爸爸也有一半基因，有感醫生只將孩子的問題推卸給老婆。另有人指，子女的學業成績不代表全部，或許他們在其他方面更有才能，而且比起讀書叻，他們的品德更重要。

有網民表示，「所以他是後悔娶他老婆的意思嗎？」、「老婆是你自己要娶的，兒女也是自己親生的」、「孩子顏值高沒有學壞這樣就很好了」、「孝順會做事比較重要」、「婚姻幸褔最重要」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

濫用公屋︱74歲港伯擁過百萬積蓄住公屋　自爆月入1.3萬內地買樓養小三
17:41 2024/06/17
濫用公屋︱74歲港伯擁過百萬積蓄住公屋　自爆月入1.3萬內地買樓養小三
親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap
17:01 2024/06/18
親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap

你可能感興趣

濫用公屋︱74歲港伯擁過百萬積蓄住公屋　自爆月入1.3萬內地買樓養小三
17:41 2024/06/17
濫用公屋︱74歲港伯擁過百萬積蓄住公屋　自爆月入1.3萬內地買樓養小三
親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap
17:01 2024/06/18
親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap
夫妻之道 結婚 家庭關係 網絡熱話 中學 兒童健康 爸媽心聲 家庭教育 台灣

最高瀏覽

遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來