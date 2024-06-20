基因強大｜醫生懶理父母反對娶低學歷美女　3子女遺傳高顏值卻頭腦簡單

▲ 醫生爸爸對於當初決定與太太結婚感到非常後悔。(iStock)

結婚是為了愛還是為了繁衍優質後代？一對台灣戀人男的做醫生，女的是一名美女，郎才女貌是絕配，相戀多年欲拉埋天窗，但遭男方父母大力反對，原因是嫌棄女方學歷低及家境貧寒，不過這對戀人越難越愛，排除萬難下成婚，更誕下3子女，3個都是俊男美女，但卻讀書不成，醫生爸爸對當初選擇與太太結婚的決定相當後悔！

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一名網民於facebook群組「匿名2公社」發帖文講述朋友的真實故事，朋友是一名醫生，也是一間中小型企業的太子爺。他在20多年前在任職的醫院與同事相戀，繼而同居，再到談婚論嫁階段。不過，醫生的父母因女方學歷低及家境貧寒，強烈反對二人的婚事。

出身書香世家重視教育

醫生堅持要娶女方，母親就開出一個條件，只要女方考上大學就可以，結果女方重考了3年都考不上任何大專院校。醫生騙父母已與女方分手，當成功讓父母花幾千萬台幣買了他開業的診所後，他便不顧父母反對迎娶女友。網民續指，醫生朋友婚後生了一子兩女︰

三個孩子都和女方一樣的顏值高，但是也同時遺傳了女方的頭腦。

醫生為了子女搬入名校區，讓他們入讀好學校，也花很多錢栽培孩子，然而基因的力量很強大。兒子考不上大學，最後重考，女兒成績亦不濟，只能升讀私立女子中學，後來幾經波折才入到大學。網民提及醫生的父母看到兒子只有無奈，只因︰

朋友家是個書香世家，家族十分重視教育。朋友對我訴苦，不聽老人言吃虧在眼前。

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網民︰孩子是父母雙方的

帖文引起網民熱議，但不少人認為孩子是父母雙方所出，並不能只怪媽媽的基因，爸爸也有一半基因，有感醫生只將孩子的問題推卸給老婆。另有人指，子女的學業成績不代表全部，或許他們在其他方面更有才能，而且比起讀書叻，他們的品德更重要。

有網民表示，「所以他是後悔娶他老婆的意思嗎？」、「老婆是你自己要娶的，兒女也是自己親生的」、「孩子顏值高沒有學壞這樣就很好了」、「孝順會做事比較重要」、「婚姻幸褔最重要」。

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