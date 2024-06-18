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爺孫戀｜泰70歲翁娶19歲少女以為真愛　新婚僅5天結局悲慘

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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泰70歲老翁娶19歲少女婚後五天慘遭偷走20萬元。（網上圖片）

【翻版何伯/爺孫戀】相愛年齡有差距，雖然不是問題，但不是每對都能修成正果。泰國一名70歲老翁戀上比他年輕51歲的女子，二人舉行婚禮後，除了給對方父母的禮金和黃金，老翁還向對方送上名貴手機。惟女子心有不甘餘生要跟隨老翁，婚後5天拿走對方20萬泰銖（約4.4萬港元）儲蓄等財物後與新歡「私奔」，女子坦言，一起時的感覺似被羞辱。

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綜合媒體報道，老翁今年年初與年僅19歲少女舉行泰式傳統婚禮「結繩禮」，正式結為夫婦，當時給予對方父母2萬泰銖（約4,400港元）的禮金和價值3.5萬泰銖（約7,670港元）的黃金，隨後少女提議投資飼養50隻豬和500隻雞，以及購買價值2萬泰銖（約4,400港元）的手機給她。

老翁本以為老來可以過幸福生活，豈料新婚5天後，發現妻子性情大變，經常外出過夜，打電話予對方時，妻子卻坦言是與新男友在一起不會回家，令他傷心欲絕。其後，他更發現妻子暗中拿走他的電單車，以及20萬泰銖（約4.4萬港元）的儲蓄、飼料錢和零用錢等，懷疑對方存心詐騙，於是報警求助。

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爺孫戀｜少女稱已跟老翁發生關係

妻子事後表示，遭老翁輕視並限制外出，讓她感到失去自由和被羞辱，無法忍受才一走了之。至於金錢和手機等物品，她指，已跟老翁發生關係，有關財物都是對方自願給她，她沒有強迫，故分開後這些財產亦應屬於她。而他們投資飼養家畜，她希望老翁帶走，讓事件盡快結束，她與新男友展開生活。

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