院舍護理員｜輸入護理員計劃大增8千個配額　分三年分配予院舍

勞工及福利局局長孫玉菡出席一個活動時表示，政府自去年六月推出院舍輸入護理員特別計劃，整體輸入配額上限為7000個，在保障本地工人優先就業的前提下，處理了三輪申請，新增配額接近全數批出，共有約2200個配額申請因配額不足而未能獲批。

孫玉菡指，根據內部估算，業界在未來三年將需要額外8000名護理員空缺需要填補。因此，建議今年第三季起額外提供8000個新配額，在三年內分批分配予院舍：第一年3000個、第二年3000個，以及第三年2000個。

他亦指，將繼續積極吸引和培育本地人才入行，紓緩業界人手短缺。希望為本地護理員提供晉升階梯，讓他們憑藉其工作經驗及經適當培訓後，在院舍擔任專業內容更豐富的保健員職位。在不影響保健員資歷整體質素的前提下，正檢視保健員訓練課程的內容及要求，以鼓勵更多本地護理員成為保健員。

孫玉菡表示，將於月尾及下月分別向勞顧會和立法會福利事務委員會交代計劃詳情，收集意見。期望透過以上雙管齊下的措施，可確保未來三年現有和新增院舍有足夠人手，為住在院舍的長者提供更貼心照顧。

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