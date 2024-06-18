靚媽精明眼｜高鈉易致水腫增患胃癌高血壓風險　盤點13款「低鈉」烏冬名單

▲ 高鈉易致水腫增患胃癌高血壓風險，盤點13款「低鈉」烏冬名單。

【烏冬/低鈉烏冬/高鈉/兒童健康】不少小朋友愛吃烏冬，除了麵質煙靭彈牙，感覺上也比其它麵類健康，不過一包烏冬背後暗藏高鈉陷阱。長期攝取高鈉食物，除了易引致水腫，更會增加患心血管疾病及胃癌的風險。TOPick早前檢視市面逾40款烏冬，當中13款屬於低鈉，各位家長不妨參考。

根據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉（或低鹽）」。另根據食安中心的「購物指南卡」，每100克食物含超過600毫克鈉可視為「高鈉（或高鹽）」。而世衞建議成人每日攝取不多於2,000毫克的鈉。而兒童的鹽攝取量應少於成人，年紀愈小的兒童，每天所需的鈉也愈少。

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低鈉烏冬｜13款低鈉烏冬名單

TOPick搜羅市面41款烏冬，逐一檢視營養標籤，發現有13款烏冬，每100克含不多於120毫克鈉，屬於低鈉。點擊下圖看完整名單：

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低鈉烏冬｜高鈉飲食增胃癌風險

註冊營養師楊盈希（Hayley）曾接受TOPick訪問時表示，乾製及急凍烏冬，大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。

據食物安全中心的資料，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。

不過，若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

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