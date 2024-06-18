臨終前夕丨臨終前病人有7大徵兆　醫生拆解「迴光返照」現象

【臨終／死亡／生老病死／迴光返照】迴光返照是否真的存在? 有紓緩專科醫生表示，儘管醫學上沒有「迴光返照」的用語，不過20多年來陪伴末期病人走最後的路，間中也會見到類似迴光返照的景象。他更分享了一般臨終前病人常見的7項狀況。

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紓緩專科醫生林國光曾受訪分享，當病人即將離世前，其實並不一定會出現嚴重病發情形，更多反而是出現以下7項狀況:

非常疲累

睡眠時間增加，一天可以睡10多小時

呼吸節奏緩慢，正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下

手腳較冰冷

手掌、腳板或會出現紫斑

由於身體循環系統不佳，故血氣不佳，身體溫度下降

臉色蒼白

林醫生補充，這只是在形容一般臨終情況，有些患者，如肺炎患者，可能出現發燒、呼吸急促、發冷和帶痰的咳嗽，未必符合以上徵兆。

死亡的過程

儘管死亡的定義是心跳停止、腦幹死亡等，但原來以感官來說，身體最後失去的是聽覺。林醫生表示：

所以就算患者臥病在床，看似失去意識，家屬都可以跟他說話，病人是可以聽到的!

真的有迴光返照嗎？

林醫生是香港首批紓緩專科醫生，20多年來陪伴末期病人走最後的路。他表示間中也會見一個會出現迴光返照的末期病人。他指，醫生診斷上沒有「迴光返照」的用語，通常會稱作「suddenly alert in a limited period」(編按：某段時間突然變得警覺)：

這不是一個不常見（uncommon) 的狀況，病人通常是有些未完成的事（unfinished business）才會突然清醒。一般是在心理、情緒上有個人原因，支撐著他的意志。

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