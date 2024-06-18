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聲夢小花｜詹天文中學畢業音樂表現出色獲頒獎學金　在典禮大展歌喉顯唱功

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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Windy好叻女。

「聲夢小花」詹天文（Windy）為應屆DSE考生，早前她透露已獲國際知名的音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院）取錄，不過她指還會參加其他學校的面試，未知在本地還是在海外升學。

聲夢小花｜詹天文獲國際知名音樂學府提供獎學金　Windy受寵若驚：真的超級感恩

獲得獎學金 

日前Windy在社交網晒出參加學校畢業禮的照片，而且，當她領取證書時老師讀出連串其優異表現及校內外獎項，獲得全場鼓掌，並獲得學校頒發獎學金嘉許，果然叻女。

之後，Windy更在畢業典禮上大展女高音歌喉，盡顯實力，認真唱功非凡。

她發文表示：

「今天，我畢業了🎓

只能說在這裏
我有太多想感謝的人、太多有笑有淚的回憶、太多感觸。
可就這短短的幾段文字，又怎能完全概括一切？

畢業後，我們即將各奔東西
但這也是一個新的開始
我們在此收穫了知識，也收穫了友誼。
願我們在未來的人生舞台上，大放異彩，光芒萬丈
帶著夢想，飛向屬於自己的一片天空。
各位，畢業快樂」

Windy畢業喇！

唱功非凡

其實Windy在5歲起跟隨專業女高音歌唱家王珊、戚芷君學習正統聲樂，其在2018年以優異成績考獲倫敦聖三一學院演奏文憑。

另外，下月她將會與姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）一起開演唱會，相信令一班粉絲非常期待。

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