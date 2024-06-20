癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來

【胰臟癌／癌王／高燒／腫瘤／癌症復發／日常習慣】將食物保存於雪櫃，竟然都可以成為致癌原因？近日有台灣專家分享自身經歷，指其母親某天突然發高燒，康復後卻又反覆發燒，體重亦慢慢下降；其後他帶母親求診，結果發現母親的胰臟有腫瘤，確診為胰臟癌。雖然後續有進行切除手術和抗癌治療，但仍不敵癌症復發而離世。他事後思考母親的患癌原由，發現竟然與3個日常習慣有關！

最新影片：

母親高燒揭患癌王

台灣知名毒理專家招名威在當地節目《聚焦2.0》中分享自家經歷。他憶述，其65歲母親退休後隔年，某天突然莫名其妙地發燒至38.5度，及後求醫診治後順利康復，然而隨後卻每隔2至3周就反覆發燒一次，體重與此同時也一直下降、體態越來越瘦。他為此感到不對勁，馬上帶同母親去血液腫瘤科求醫，檢查結果發現母親胰臟有顆約1厘米大小的惡性腫瘤，確診為胰臟癌。

招名威續指，其媽媽後來進行切除手術，切除了胰臟、膽囊及部分小腸，順利移除癌細胞；然而術後1年半再次發燒，到醫院接受詳細檢查，發現壺腹位置腫瘤復發，雖然有積極接受各種抗癌治療如細胞治療、免疫療法、放療及化療等，但仍在癌症復發14個月後不敵離世。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

3個習慣誘發癌王

招名威表示，後來有思考過到底是甚麼因素導致癌症出現，直言「媽媽的癌症是省出來的！」並認為與3個日常習慣有關：

媽媽以為食物放進雪櫃，就能保持新鮮。

食物發霉後都不會主動丟掉。

總是用平價容器來裝食物。

招名威表示家中有4台雪櫃，而母親總是把食物放進雪櫃保存，結果久而久之就忘記了。他解釋，其實雪櫃是個非常潮濕的環境，細菌和黴菌都容易在這樣的環境下滋生，若然食物放進雪櫃後沒有緊密關上門，或食物沒有被密封或抽真空，過一段時間後就容易發霉。他坦言：

許多媽媽們買菜一買就是一大堆，冰進去常就會忘記，久而久之都非常容易發霉。

他續指，母親習慣從平價雜貨店，購買各種食物容器回家使用。他並解釋，這種平價產品通常都沒有經過任何安全認證，故存在一定食安風險，「如果它是一個不安全的材質，恐怕就會煮出重金屬或不知名的東西釋放」，為此他提醒，大家切勿使用這些容器來盛載食物。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5