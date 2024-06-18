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的士禮貌運動丨陳嘉寶坐的士受氣　司機錯失長途客呻不停：接咗你真係邪

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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陳嘉寶分享坐搭的士奇遇！

的士司機待客之道向被詬病，為此業界開展新一屆「的士禮貌運動」，不過藝人陳嘉寶（Anjaylia）陳嘉寶早前發文分享坐的士「奇遇」，成為網民熱話！

陳嘉寶於限時動態分享生活照以及一段發文，某日成功截到的士的她，一上車就聽見司機在碎碎念表達不滿：「上咗車，講咗去邊。架車開咗無耐司機就同我講嘢，咁啱要覆msg聽唔到，只係隱隱弱弱聽到佢講：『唉，你…』」

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的士司機全程怨不停

當回覆完訊息，陳嘉寶聽到司機繼續呻，對方說：「啱啱接咗你上車，如果唔係就接到支去機場嘅旗啦，爭嗰少少，接咗你，真係邪。」當時陳嘉寶只好扮聽唔到。

不過當陳嘉寶落車時，司機繼續喃喃自語，她未知對方是否刻意「畀說話佢聽」，她說：「到底係佢嘅喃喃自語太大聲？定係佢真係想同我講？如果佢真係想同我講，我畀咩反應好呢？P.S.佢係唔識我嘅。」 

網民紛紛留言安慰陳嘉寶，「我都試過， 作為消費者，搭的士仲要畀人鬧( 不停吚吚哦哦)」、「係囉，咁衰！以後唔好搭的士啦！」、「自己都遇過咁情況，五分鐘車程不斷吟沉揾好少錢」以及「近排做緊殭，佢係咪投入得滯。」

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