呈請破產│欠債14萬被呈請破產　張秀賢現身高院表明還債反對呈請

▲ 張秀賢被呈請破產，今到高院應訊。林育慧攝

前元朗區區議員張秀賢早前被前通識教育教師聯會主席賴得鐘入稟追討14萬元，其後再被入禀高院呈請破產，破產聆訊今(18日)於高等法院進行。張秀賢首次現身高院應訊，張表示反對破產呈請，表明有意償還欠債，指不反對欠下本金，惟質疑利息及訟費金額，要求法庭評定，並押後案件處理債務。聆案官最終批准案件押後至7月8日，由專責破產案件的法官處理。

呈請人賴得鐘；答辯人張秀賢。

聆訊今午於高院進行，張秀賢首次現身應訊，並沒有律師代表，張於庭上表示反對破產呈請，表明有意償還欠債，只希望法庭就利息及訟費仲裁後得出整體金額。張表示沒有爭議欠債，並強調本金沒有爭議。張又表示已還款2萬元，惟呈請文件未有顯示，要求法庭給予1個月時間處理債務。

呈請人一方則反對再給予時間，指根據早前區域法院判決書已列明金額，而張於2022年10月至2023年2月期間共還款2萬，整體情況顯示張沒有意圖償還，要求法庭即時頒下破產命令。

聆案官表示基於有爭議，遂將案件交由負責破產案件的法官處理，原擬定於6月24日早上再訊，惟張表示下周將離港到新加坡開會，聆案官遂將案件押後至7月8日早上。

記者於散庭後問及張秀賢欠債等情況時，張質疑能否回應，而於等候升降機期間，呈請人頼得鐘突然出現，兩人未有對話，只點頭打招呼。頼向記者表示到庭旁聽，事前並不知道張出庭應訊。

資料顯示，賴於2023年8月入禀區域法院向張追討14萬元，入稟狀指，賴於2020年11月至2021年5月期間，向張借出共16萬元。及至2022年2月，張仍未還款，雙方達成協議，張每月需歸還5,000元予原告，截至2023年1月，張只歸還2萬元，賴遂入稟追討。



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