李龍基未婚妻王青霞明天續審　基哥密密開工搵真銀

▲ 李龍基下月到澳門開騷。

現年73歲李龍基因36歲未婚妻王青霞（Chris）涉申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，同時被控使用虛假文書及違反逗留條件等7罪，而王青霞仍然還柙，案件將在明天（6月19日）續審。

而每次王青霞受審，情深的李龍基也會到庭旁聽。不過基哥十分忙，除要關心未婚妻外，同時亦忙於工作。昨日（6月17日）基哥努力為本周音樂會進行樂隊綵排，下月更過大海到澳門開騷。

福祿壽訓練學院丨「真‧假李龍基」首度同框合唱 豁達基哥不介意：即係你有被扮嘅資格

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

基哥曾有尿石

基哥沒因為不是正式演出便馬虎，即使是綵排也如正式開騷般唱，問基哥有何護聲心得，他建議不倚靠任何藥物，而是要令自己身體習慣靠自行調理。同時他提醒最重要是多喝水，保持喉嚨濕滑。

而且基哥指多飲水亦可令身體排毒良好，他分享指自己曾因為過大汗，水份由身體皮膚流失導致「尿石」（腎結石），後來醫生建議保持多喝水態，結果他就連尿石也自己排出體外，不用做手術，所以他認為要多喝水。

最新影片推介：林子善專訪

演唱前不吃太飽



所謂「飽吹餓唱」，講到演出前是否食正餐，基哥則表示凡演出前都不會吃飽肚，只會在演出前兩小時吃點東西補充體力，希望保持最佳狀態演出。



在心理質素方面，基哥亦表示在演出前，不論在甚麼場所，通常自己會留在休息室，安靜準備出台，亦希望讓觀眾保留一份神秘感，指這都是做歌手基本的要素。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

首次澳門開個唱

過往，基哥曾在澳門開過多場群星演唱會，但原來一直都未試過在當地開個人演唱會，今次難得獲大會製作單位邀請，終於可以首次在澳門開個人騷。



基哥亦非常高興邀請得兩位好朋友粉哥及白倩蘭助陣為嘉賓，記得數年前在香港開的「40周年個人演唱會」也有請他兩作嘉賓，今次連同團隊一起前往澳門演出，所以感覺特別溫馨。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5