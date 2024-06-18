  • 30°C
香港時間 : 2024618日 (二) 21:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李龍基未婚妻王青霞明天續審　基哥密密開工搵真銀

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

李龍基下月到澳門開騷。

現年73歲李龍基因36歲未婚妻王青霞（Chris）涉申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，同時被控使用虛假文書及違反逗留條件等7罪，而王青霞仍然還柙，案件將在明天（6月19日）續審。

而每次王青霞受審，情深的李龍基也會到庭旁聽。不過基哥十分忙，除要關心未婚妻外，同時亦忙於工作。昨日（6月17日）基哥努力為本周音樂會進行樂隊綵排，下月更過大海到澳門開騷。

福祿壽訓練學院丨「真‧假李龍基」首度同框合唱　豁達基哥不介意：即係你有被扮嘅資格

點擊圖片放大
+4
+3

基哥曾有尿石

基哥沒因為不是正式演出便馬虎，即使是綵排也如正式開騷般唱，問基哥有何護聲心得，他建議不倚靠任何藥物，而是要令自己身體習慣靠自行調理。同時他提醒最重要是多喝水，保持喉嚨濕滑。

而且基哥指多飲水亦可令身體排毒良好，他分享指自己曾因為過大汗，水份由身體皮膚流失導致「尿石」（腎結石），後來醫生建議保持多喝水態，結果他就連尿石也自己排出體外，不用做手術，所以他認為要多喝水。

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

演唱前不吃太飽
 
所謂「飽吹餓唱」，講到演出前是否食正餐，基哥則表示凡演出前都不會吃飽肚，只會在演出前兩小時吃點東西補充體力，希望保持最佳狀態演出。
 
在心理質素方面，基哥亦表示在演出前，不論在甚麼場所，通常自己會留在休息室，安靜準備出台，亦希望讓觀眾保留一份神秘感，指這都是做歌手基本的要素。

點擊圖片放大
+5
+4

首次澳門開個唱

過往，基哥曾在澳門開過多場群星演唱會，但原來一直都未試過在當地開個人演唱會，今次難得獲大會製作單位邀請，終於可以首次在澳門開個人騷。
 
基哥亦非常高興邀請得兩位好朋友粉哥及白倩蘭助陣為嘉賓，記得數年前在香港開的「40周年個人演唱會」也有請他兩作嘉賓，今次連同團隊一起前往澳門演出，所以感覺特別溫馨。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

李龍基 娛樂人物職業 演員 歌手 演唱會 網絡熱話

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血