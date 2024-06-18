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甘草女演員食飯噎到身亡 經理人公司：葬禮儀式已低調舉行【附鯁喉急救法+高危食物】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【久我美子/食飯/噎死/肺部感染/吸入性肺炎/不治/離世/鯁喉急救法/高危食物】據日本傳媒報道，93歲日本女星久我美子在本月9日進食前噎到，引致肺部感染，造成吸入性肺炎，並在醫院搶救後宣告不治。

久我美子所屬經理人公司日前發出聲明：「演員久我美子因吸入性肺炎，不幸於6月9日辭世，享耆壽93歲。」而她的葬禮、守靈儀式亦已低調舉行。

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久我美子出身貴族世家

久我美子的祖先村上源氏是日本村上天皇的後裔，其父為日本前貴族院議員久我通顕侯爵。她在1947年入行，曾參演黑澤明執導的《酩酊天使》、《白痴》，又曾與中山美穗、松隆子等合演電影《東京日和》。

「謙烈治急救法」救治鯁喉者

對於鯁喉的風險，香港消防處曾推出影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但留意如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何仁」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作直至患者吐出阻窒物：

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詳細步驟：

1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。

4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

6大鯁喉高危食物

不少食物容易造成鯁喉，食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，小童及長者在日常進食時亦需多加注意：

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