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理大突圍｜涉助示威者離開理大妨礙司法公正等罪成　17人囚20至70個月

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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涉助示威者逃離理大，17人被判囚20至70個月。資料圖片

2019年11月警方圍堵理工大學，有家長車司機涉接載逃離理大的示威者離開，19人被控暴動及妨礙司法公正等罪，17名認罪或受審後罪成的被告今（18日）於區域法院被判囚20至70個月。法官斥暴動規模大及具殺害力，暴徒罔顧法紀，令人震驚。

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17名被告為何英傑（38歲）、林斌（23歲）、伍偉楠（25歲）、冼宏俊（35歲）、林施雅（35歲）、梁卓鋒（27歲）、陳俊鋒（23）、麥韜（28歲）、利文熙（23歲）、張頌熙（44歲）、梁穎欣（33歲）、陳鎮洋（32歲）、劉淑華（29歲）、黃琪峰（25歲）、林鑫濤（24歲）、卓琬宜（21歲）及黎靖言（27歲），同被控妨礙司法公正罪。

除4名擔任司機的被告和其中一人的妻子外，餘下12人被指為乘客，另被控暴動罪。陳鎮洋另被控危駕罪。同案的黃筠喬及陳俊鋒早前已被判入教導所。

法官判刑時指，被告眼見理大發生嚴重暴力仍要進入校內，必然與「黑衣人」是同路人才獲放行，願與為伍。留守理大的暴徒胡作非為，目無法紀，令人憤慨和震驚，暴動規模大及具殺害力，有就讀理大的被告摧毀自己的校園。事件中，理大設施受嚴重破壞，紅隧收費亭被焚毁，暴動對全港市民造成極大滋擾。

法官續指，2019年發生連場暴動，被告漠視警方警告，明知風險進入理大，現在不能強求輕判。法官以6年作為暴動罪量刑起點，因被告候審數年間承受的壓力，對家庭的付出及做義工等，酌情減刑4個月，另就案發時16歲的被告額外減刑10個月。

法官指，駕家長車的被告接載示威者逃離理大逃避刑責，嚴重損害司法公正，較登車者罪責更重，各被告最終入獄20至70個月。

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