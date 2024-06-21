  • 31°C
香港時間 : 2024621日 (五) 20:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏天消暑｜冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

冷氣不夠涼無需調到最低溫，日本節目教一招2分鐘降溫又慳電。

本港天氣持續酷熱，6月21日「夏至」最高氣溫更達到35度。炎炎夏日，放工回家第一個指定動作，必定時按下冷氣的按鈕！相信大家都試過即時調低溫度，以最短時間快速降溫，但原來這個動作不但增加電費，更不是最快捷調低溫度的方法。

夏天消暑｜2分鐘降溫兼慳電

日本節目分享了一個既省電，又可以在短短2分鐘快捷變涼的妙法。

點擊圖片放大
+4
+3

節目中進行實測，先在房間錄得36°C高溫，隨後調節冷氣至18°C最低的溫度，經過實測後發現過程需要約7分鐘時間降溫。之後節目組人員測驗了另一個方法，就是將風量調至最大，就算保持溫度在28°C，身體大約2分鐘後便感到降溫。

這是因為冷空氣會積在下方，熱空氣往上升。當風量增強後，冷空氣就可以對流，於是快速降溫；而且只提高風量的話，更可以省電費。

實驗證明原來風量是冷氣降溫的最大關鍵，而非調節溫度，並且更可以節省電費，一舉兩得。

夏天消暑｜3招更涼更慳電

除了將風量調到最大，日本大金冷氣還分享3招開冷氣時更涼更省電的方法：

1. 調整風向解釋溫度不平均問題

2. 利用風扇將冷風傳到更遠的地方

3. 利用風扇降體感溫度

夏天消暑｜睡覺吹風扇可脫水

另外，有日本醫生指出，睡覺時千萬不要將風扇吹向自己，否則只會令人愈睡愈覺得累。

醫生解釋即使用微風都會降低體感溫度，令人覺得寒冷從而消耗更多體力，還可能會導致脫水、阻礙皮膚呼吸和血液循環變差。

為了保持室內空氣流通，最好將風扇面向牆壁，形成對流。而且風扇吹出的風可以藉著牆壁變得柔和，避免冷風直接吹向身體，提升睡眠質素。

點擊圖片放大
+3
+2

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
13:23 2024/06/17
改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
夏天消暑｜冷氣機開錯模式電費倍增　專家教1個設定涼快兼慳電
14:11 2024/06/18
夏天消暑｜冷氣機開錯模式電費倍增　專家教1個設定涼快兼慳電

你可能感興趣

改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
13:23 2024/06/17
改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
夏天消暑｜冷氣機開錯模式電費倍增　專家教1個設定涼快兼慳電
14:11 2024/06/18
夏天消暑｜冷氣機開錯模式電費倍增　專家教1個設定涼快兼慳電
家電 綜藝節目 日本 電費

最高瀏覽

天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）