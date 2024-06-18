私隱外洩｜俊思集團網絡遭入侵　5.4萬會員及員工資料疑外洩

▲ (俊思集團網頁圖片)

高檔時裝零售、分銷商俊思集團（IMAGINEX GROUP）今日（18日）向Brooks Brothers會員發電郵，指5月16日集團遭第三方未經授權進入公司網絡，部分會員的個人資料或在未經授權的情況下被獲取，很大可能在未經授權的情況下被獲取。私隱專員公署稱，約5.4萬名會員及員工受影響，已就事件展開調查。

俊思集團總裁黃若詩今（18日）向Brooks Brothers會員發電郵，稱在今年5月16日發現遭第三方未經授權進入公司網絡，期間部分會員的個人資料，包括姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生月份、性別和國籍，很大可能在未經授權的情況下被獲取。據她了解，目前沒有證據顯示任何資料被濫用。

集團表示，發現事件後已立即採取措施，以確保系統安全及防止第三方進一步攻擊，及後亦聘請專業的網絡安全公司，對事件展開全面調查。同時，集團已向個人資料私隱專員公署和警務處報告事件。

集團就事故造成的任何不便致歉，指保障會員個人資料的安全和私隱對其至關重要，目前正採取全面的措施作保護，並建議會員在此期間要格外小心，以保護自己免受身份詐騙的風險。

私隱專員公署回覆傳媒查詢，指於5月31日收到該公司的通報，初步顯示可能超過5.4萬名會員及員工受影響，所涉及的個人資料可能包括姓名、電郵地址、電話號碼、護照號碼、出生日期、性別、國籍及相片等。公署稱，已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已根據既定程序就事件展開調查。

公署又指，暫未接獲相關投訴或查詢，呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，並應採取以下措施，保障個人資料私隱，包括考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能；留意個人電郵或帳戶有沒有不尋常的登入記錄；審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的活動；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料；及對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。

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