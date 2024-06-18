  • 31°C
香港時間 : 2024619日 (三) 15:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Hermès加價｜2024年Hermès加價經典款漲近4千　名店老闆揭10大搶手款最平$2.7萬入手

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 2024/06/18 09:00

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

Hermès於2024年又加價，即睇最新價格及10大搶手款式！

【靚媽精明眼/Hermès加價2024/愛馬仕/Birkin/Kelly/Constance/名牌手袋/保值】靚媽靚太總要有個靚袋旁身！要說名店中哪一個品牌最難買，大概會是Hermès（愛馬仕）吧！這個品牌不是走進店裡，就能直接刷卡購物的地方，問十個幾乎十個都沒有貨。2024年Hermès全球再度加價，貨品調升4%至11%，本來已一袋難求，加價後門檻豈不是更高？TOPick專訪了名店老闆Frankie，分析2024年Hermès手袋全新市場價格，以及10大最炙手可熱的款式。

最新影片︰

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

Hermès Constance有多款顏色。（F & F Luxury提供相片 ）

Hermès加價2024｜最易入手又保值款式

名店F & F Luxury老闆Frankie透露，Hermès每年都會在年初調整價格，2022年調升幅度約2%至3%，今年漲價則約4%至11%，以Kelly 25為例，去年價格為$93,700，今年加價至$97,800，漲價近4,000元；而Picotin去年價格為$23,500，今年則上調至$27,900，漲價近2,900百元，相對門檻又再次提高了！在眾多款式中，Frankie直言Picotin 18是最易入手又能保值的款式，官方價格為$27,000，市場入手格$27,900，絶對輕鬆讓你成為「H」迷的不二之選。

點擊圖片放大
  •  
    • +3
    +2

    Hermès加價2024｜必買時尚「小廢包」

    除了Birkin和Kelly的搶手款式，大家都知道Hermès的時尚「小廢包」同樣是有價有市。Frankie強烈推薦Constance Elan，這款「小廢包」在10年前已推出過，上年年尾以舊酒新瓶推陳而出，復刻版長度比舊版設計短了2cm，摒棄雙層設計，以單層取而代之，簡潔輕巧完全符合現今時尚潮流。舊版Constance Elan的肩帶十分長，斜背時長到臀部位置，有點尷尬；改良後長度與Mini Constance一樣，適合嬌小亞洲身形的女士。此外，單層設計可放下不少日常用品，無論設計和性價比上，都是非常可靠，打破了他對廢包的一貫認知。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

    F & F Luxury

    地址：奧海城2期1樓128E號鋪

    Instagram︰按此

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
    15:41 2024/06/08
    有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
    父親節禮物｜Rolex 5款男士入門錶款推薦　最平$5.2萬做「勞」迷 【內附型號+入手價】
    13:16 2024/06/14
    父親節禮物｜Rolex 5款男士入門錶款推薦　最平$5.2萬做「勞」迷 【內附型號+入手價】
    【寵妻狂魔】張智霖袁詠儀中環行街恩愛拖手　靚靚拎6位數Hermès袋被認出
    13:08 2023/02/12
    【寵妻狂魔】張智霖袁詠儀中環行街恩愛拖手　靚靚拎6位數Hermès袋被認出

    你可能感興趣

    有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
    15:41 2024/06/08
    有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
    父親節禮物｜Rolex 5款男士入門錶款推薦　最平$5.2萬做「勞」迷 【內附型號+入手價】
    13:16 2024/06/14
    父親節禮物｜Rolex 5款男士入門錶款推薦　最平$5.2萬做「勞」迷 【內附型號+入手價】
    【寵妻狂魔】張智霖袁詠儀中環行街恩愛拖手　靚靚拎6位數Hermès袋被認出
    13:08 2023/02/12
    【寵妻狂魔】張智霖袁詠儀中環行街恩愛拖手　靚靚拎6位數Hermès袋被認出
    消費資訊 Hermes 手袋 時裝服飾 時尚 品牌

    最高瀏覽

    遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
    遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
    肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
    肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
    姚嘉妮林祖輝離婚丨讀哲學出身與黃子華成好友　林祖輝轉行建童裝生意王國
    姚嘉妮林祖輝離婚丨讀哲學出身與黃子華成好友　林祖輝轉行建童裝生意王國
    港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
    港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
    急症室最長等候時間（06月19日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（06月19日 時間12:05）