Hermès加價｜2024年Hermès加價經典款漲近4千　水貨老闆揭10大搶手款最平$2.7萬入手

▲ Hermès於2024年又加價，即睇最新價格及10大搶手款式！

【靚媽精明眼/Hermès加價2024/愛馬仕/Birkin/Kelly/Constance/名牌手袋/保值】靚媽靚太總要有個靚袋旁身！要說名店中哪一個品牌最難買，大概會是Hermès（愛馬仕）吧！這個品牌不是走進店裡，就能直接刷卡購物的地方，問十個幾乎十個都沒有貨。2024年Hermès全球再度加價，貨品調升4%至11%，本來已一袋難求，加價後門檻豈不是更高？TOPick專訪了水貨店老闆Frankie，分析2024年Hermès手袋全新市場價格，以及10大最炙手可熱的款式。

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▲ Hermès Constance有多款顏色。（F & F Luxury提供相片 ）

Hermès加價2024｜最易入手又保值款式

水貨名牌專門店F & F Luxury老闆Frankie透露，Hermès每年都會在年初調整價格，2022年調升幅度約2%至3%，今年漲價則約4%至11%，以Kelly 25為例，去年價格為$93,700，今年加價至$97,800，漲價近4,000元；而Picotin去年價格為$23,500，今年則上調至$27,900，漲價近2,900百元，相對門檻又再次提高了！在眾多款式中，Frankie直言Picotin 18是最易入手又能保值的款式，官方價格為$27,000，市場入手格$27,900，絶對輕鬆讓你成為「H」迷的不二之選。

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Hermès加價2024｜必買時尚「小廢包」

除了Birkin和Kelly的搶手款式，大家都知道Hermès的時尚「小廢包」同樣是有價有市。Frankie強烈推薦Constance Elan，這款「小廢包」在10年前已推出過，上年年尾以舊酒新瓶推陳而出，復刻版長度比舊版設計短了2cm，摒棄雙層設計，以單層取而代之，簡潔輕巧完全符合現今時尚潮流。舊版Constance Elan的肩帶十分長，斜背時長到臀部位置，有點尷尬；改良後長度與Mini Constance一樣，適合嬌小亞洲身形的女士。此外，單層設計可放下不少日常用品，無論設計和性價比上，都是非常可靠，打破了他對廢包的一貫認知。

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F & F Luxury

地址：奧海城2期1樓128E號鋪

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