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國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港於QS全球最佳留學城市中排第22位。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）世界最佳留學城市排名今（18日）出爐，香港繼去年排名急跌，今年再微跌1位，列全球第22位、亞洲第5位，落後於日本的東京、大阪、南韓的首爾及新加坡；而英國倫敦續稱冠全球。

今屆QS世界最佳留學城市排名按6項指標評分，包括大學排名、學生組成多元性、城市嚮往度、僱主活動、可負擔能力及學生意願，涉及逾10萬名學生的留學經歷及評價，比較全球150個留學城市。全球前三與去年一樣，由英國倫敦繼續蟬聯榜首，連續6年成為全球最佳留學城市；日本東京及南韓首爾分別維持第2及第3位。前十中，加拿大蒙特利爾屬新上榜，由上屆第13位升至今屆排第10位。

今屆本港列全球第22位，較上屆排第21位、跌1名，維持亞洲第5位；翻查資料，香港在2023年度排名中，列全球第12位。是次兩項指標得分排名下跌，包括在學生的可負擔能力（即生活成本、學費）方面，急跌29名列第102位；至於學生評價香港學習經歷的滿意度亦微跌1位、列第36位。另外，在大學排名指標方面列全球第10位、亞洲第5位；在僱主活動指標方面排名全球第27位、亞洲第8位。

QS亦指，今屆亞洲城市表現出色、大多數排名上升，並樂見36個亞洲城市在不斷擴大的就業網絡及豐富的歷史、文化底蘊支持下，學生群體日益多樣化、大放異彩，令人鼓舞，印證國際教育對學生、國家的好處。

記者：梁凱婷

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