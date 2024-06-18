院舍護理員｜安老業界歡迎外勞加額　勞聯譚金蓮：政府主動放棄行業

▲ 院舍護理員外勞特別計劃再加額8千個，至1.5萬個名額。(資料圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡今日(18日)於社交平台公布，建議出院舍輸入護理員特別計劃今年第三季起額外提供8000個新配額，在三年內分批分配予院舍：第一年3000個、第二年3000個，以及第三年2000個。

勞聯副主席譚金蓮表示，對政府加額幅度表示震驚及憂慮。她表示，護理員職位目前只有1萬8千個，隨著政府將外勞配額加至1萬5千個，由於外勞薪金只需1萬4千元，較本地勞工平大約3千元。由於護理員大多為合約制，預料本地勞工大約兩至三個季度，則會被逐步驅逐，形容政府是「主動放棄行業」。

譚金蓮亦表示，目前院舍院舍每招聘兩名本地人可以請一名外勞的「2:1」比例，可以包括廚師、雜工等崗位，無助保障本地護理員。她亦提到，去年政府推出「特別計劃」時，勞福局局長孫玉菡表示會透過剩餘的職位空缺，做好聘請本地勞工的工作。她稱，當時局長的說法仍歷歷在目，現時未見成效則再加額，感到失望。

安老服務協會永遠榮譽主席李輝則指，安老業界十分歡迎新安排。她表示，人手供應初步因為有「特別計劃」三年內增加8000個外勞名額得到舒緩。由於長者護理照顧服務不可以以機械人代替，有足夠的人手護理服務質素一定會得到大大的提升。她認為，僱主要提供住宿膳食予外勞，以及勞工宿舍等設備，而本地員工則並不需要，外勞與本地員工的的薪酬待遇實際上非常接近。