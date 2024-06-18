大成小學停辦｜校長將矛頭指向辦團　否認事涉學校管理問題　促教育局澄清

▲ 教育局指孔教學院大成小學「管理失效」，昨日宣布決定介入事件。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波，終引來教育局介入事件，決定委任校董加入學校法團校董會。對於被局方形容為「學校管理失效」，校長袁潘淑嫻今日（18日）回應時，否認事件與學校管理有關，冀當局澄清所謂的管理失效為何，並指主要問題在於辦學團體孔教學院未有廣泛諮詢持份者、「拒絕遵照學校管治架構」召開校董會會議等，將矛頭指向辦團。

袁潘淑嫻今日就事件發表「個人回應」，表達「非常歡迎教育局介入」，但認為「整件事與學校恒常管理沾不上半點關係」，「希望教育局介入之餘亦澄清所說的管理失效為何，以免有人大做文章，混淆視聽。」

她認為，主要問題在於辦團未有就計劃與校董、教職員、校友及家長等各持份者作廣泛諮詢，並指孔教學院與多名校董因處理包括停辦在內的學校未來發展方向，持有不同意見、未能達成共識，又形容孔教學院「拒絕遵照學校管治架構」召開校董會會議，公開透明討論事件。

袁潘淑嫻昨傍晚在校內召開記者會，隔空與辦團對質、要求對方收回停辦決定，並在會場中央擺放一張空櫈及名牌，指孔教學院院長湯恩佳未有應邀出席。而今早有家長表示，期望政府協助，令學校毋須停辦。

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