  • 30°C
香港時間 : 2024618日 (二) 21:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大成小學停辦｜校長將矛頭指向辦團　否認事涉學校管理問題　促教育局澄清

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

教育局指孔教學院大成小學「管理失效」，昨日宣布決定介入事件。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波，終引來教育局介入事件，決定委任校董加入學校法團校董會。對於被局方形容為「學校管理失效」，校長袁潘淑嫻今日（18日）回應時，否認事件與學校管理有關，冀當局澄清所謂的管理失效為何，並指主要問題在於辦學團體孔教學院未有廣泛諮詢持份者、「拒絕遵照學校管治架構」召開校董會會議等，將矛頭指向辦團。

袁潘淑嫻今日就事件發表「個人回應」，表達「非常歡迎教育局介入」，但認為「整件事與學校恒常管理沾不上半點關係」，「希望教育局介入之餘亦澄清所說的管理失效為何，以免有人大做文章，混淆視聽。」

她認為，主要問題在於辦團未有就計劃與校董、教職員、校友及家長等各持份者作廣泛諮詢，並指孔教學院與多名校董因處理包括停辦在內的學校未來發展方向，持有不同意見、未能達成共識，又形容孔教學院「拒絕遵照學校管治架構」召開校董會會議，公開透明討論事件。

袁潘淑嫻昨傍晚在校內召開記者會，隔空與辦團對質、要求對方收回停辦決定，並在會場中央擺放一張空櫈及名牌，指孔教學院院長湯恩佳未有應邀出席。而今早有家長表示，期望政府協助，令學校毋須停辦。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

孔教學院大成小學 學校 黃大仙 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血