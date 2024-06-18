大成小學停辦｜教育局：辦團獲賦權決定接受資助模式　與法團校董會現爭拗反映管理失效

▲ 教育局稱將委任合適人士加入大成小學法團校董會。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波引來教育局介入，校長袁潘淑嫻今日（18日）否認事涉「學校管理」問題，冀教育局澄清所謂的管理失效為何。教育局晚上回應指，相關條例下，辦學團體有責任訂定學校抱負及辦學使命、指示及監察法團校董會等，並獲賦權決定接受政府資助的模式，從辦團和法團校董會出現爭拗、未能就過渡方案達成共識之中，反映學校管理失效。局方稱將委任合適人士加入法團校董會，未透露具體人選。

教育局指，根據《教育條例》，學校辦學團體負責訂定學校抱負及辦學使命；在制訂學校教育政策方面，向法團校董會作出一般指示；監察法團校董會表現；並透過辦團校董確保學校實踐其辦學使命 ；條例亦賦予辦學團體決定接受政府資助的模式的法定權力。

局方解釋，大成小學辦團計劃於2025/26學年完結後停辦學校一事，留意到辦團及法團校董會部分成員在討論過程中出現爭抝，亦未能就過渡方案達成共識，反映學校管理失效。局方會根據《教育條例》，委任合適的人士加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責及支援學校，確保學校行事符合《教育條例》及《資助則例》的規定，保障學生福祉。

此外，該校新學年的25名準小一生受到停辦風波影響，或有人會因此而轉校，令小一生人數減少。教育局解釋，9月「數人頭」時並無16人「開班線」規定，意味不會影響學校所獲資助。

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