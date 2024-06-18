國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分

▲ 學生能力國際評估計劃（PISA）2022創意思維評估結果今（18日）出爐，香港15歲學生表現列全球第18位。（資料圖片）

學生能力國際評估計劃（PISA）2022創意思維評估結果今（18日）出爐，香港15歲學生表現列全球第18位，低於國際平均水平、其他16個國家或地區，包括遠低於榜首的新加坡9分，分別較韓國、台灣低6分及1分。

評估結果顯示，香港學生的創意思維評估平均分達32分，與澳門、荷蘭、法國、以色列等同分，比起國際平均水平的33分低1分。而新加坡以41分位列榜首，其次加拿大、韓國獲38分，澳洲獲37分，新西蘭、愛沙尼亞、芬蘭則獲36分；拉脫維亞、比利時、丹麥、葡萄牙、波蘭、德國、捷克共和國、西班牙、立陶宛等歐洲國家亦取得33至35分不等。另外，台灣、西班牙平均分達33分。

教育局表示，香港學生在評估及改進意念方面表現較佳，並在處理社會問題解難中展現相對較強的能力，但在產生多元及具創意想法及視覺表達上，則「有提升空間」。局方亦指，會參考是次研究結果，進一步培養學生的創意思維及其他共通能力，為其全人發展及終身學習打好基礎。

局方又稱，研究結果顯示「香港在教育平等方面表現出色」，於高學術成就的國家或經濟體系中排名第一，反映家庭社經背景對香港學生的創意思維影響極少，突顯「香港教育制度為所有學生提供優質及平等的教育機會」。

PISA由經濟合作與發展組織策劃，每3年舉行1次，評估15歲學生的數學、科學及母語閱讀能力。是次創意思維評估中的認知測驗部分共64個國家或經濟體系參與，測驗內容分為文字表達、視覺表達、社會及科學問題解難，評估學生創意思維表現。

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