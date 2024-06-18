  • 30°C
香港時間 : 2024618日 (二) 22:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

學生能力國際評估計劃（PISA）2022創意思維評估結果今（18日）出爐，香港15歲學生表現列全球第18位。（資料圖片）

學生能力國際評估計劃（PISA）2022創意思維評估結果今（18日）出爐，香港15歲學生表現列全球第18位，低於國際平均水平、其他16個國家或地區，包括遠低於榜首的新加坡9分，分別較韓國、台灣低6分及1分。

評估結果顯示，香港學生的創意思維評估平均分達32分，與澳門、荷蘭、法國、以色列等同分，比起國際平均水平的33分低1分。而新加坡以41分位列榜首，其次加拿大、韓國獲38分，澳洲獲37分，新西蘭、愛沙尼亞、芬蘭則獲36分；拉脫維亞、比利時、丹麥、葡萄牙、波蘭、德國、捷克共和國、西班牙、立陶宛等歐洲國家亦取得33至35分不等。另外，台灣、西班牙平均分達33分。

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

教育局表示，香港學生在評估及改進意念方面表現較佳，並在處理社會問題解難中展現相對較強的能力，但在產生多元及具創意想法及視覺表達上，則「有提升空間」。局方亦指，會參考是次研究結果，進一步培養學生的創意思維及其他共通能力，為其全人發展及終身學習打好基礎。

局方又稱，研究結果顯示「香港在教育平等方面表現出色」，於高學術成就的國家或經濟體系中排名第一，反映家庭社經背景對香港學生的創意思維影響極少，突顯「香港教育制度為所有學生提供優質及平等的教育機會」。

PISA由經濟合作與發展組織策劃，每3年舉行1次，評估15歲學生的數學、科學及母語閱讀能力。是次創意思維評估中的認知測驗部分共64個國家或經濟體系參與，測驗內容分為文字表達、視覺表達、社會及科學問題解難，評估學生創意思維表現。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

港大校政風波︱調研小組已會見張翔王沛詩惟分歧未解　蔡若蓮：倘未達良好管治可被「扣錢」
06:00 2024/06/17
港大校政風波︱調研小組已會見張翔王沛詩惟分歧未解　蔡若蓮：倘未達良好管治可被「扣錢」
大學排名｜張翔宮鵬雙雙登上全球學者排名　港大新聞稿隱去宮鵬新調任副校職務
今日 17:11
大學排名｜張翔宮鵬雙雙登上全球學者排名　港大新聞稿隱去宮鵬新調任副校職務
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠
今日 19:35
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠

你可能感興趣

港大校政風波︱調研小組已會見張翔王沛詩惟分歧未解　蔡若蓮：倘未達良好管治可被「扣錢」
06:00 2024/06/17
港大校政風波︱調研小組已會見張翔王沛詩惟分歧未解　蔡若蓮：倘未達良好管治可被「扣錢」
大學排名｜張翔宮鵬雙雙登上全球學者排名　港大新聞稿隱去宮鵬新調任副校職務
今日 17:11
大學排名｜張翔宮鵬雙雙登上全球學者排名　港大新聞稿隱去宮鵬新調任副校職務
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠
今日 19:35
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠
大學 小學 中學 中小學教育 數學科 拉脫維亞 波蘭 愛沙尼亞 立陶宛 葡萄牙

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血