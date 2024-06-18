公務員學院｜北大林毅夫講解如何以新質生產力在變局中實現高質量發展

▲ 公務員學院與北京大學港澳研究院合辦的「一國兩制」及當代中國深入研習課程今日在政府總部舉行壓軸講座暨結業儀式。（政府新聞網圖片）

公務員學院與北京大學港澳研究院合辦的「一國兩制」及當代中國深入研習課程，今日在政府總部舉行壓軸講座。壓軸一講由北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授主講，他深入闡述在世界百年未有的大變局中，如何以新質生產力實現二十大的中國式現代化和高質量發展兩大任務。

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約170名高級官員，包括政治委任官員和首長級人員出席講座。政務司司長陳國基致辭時勉勵同事，透過是次講座思考如何更好鞏固提升香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的顯著優勢，以及「八大中心」的策略地位，更好發揮香港所長，服務國家所需。

講座後舉行「一國兩制」及當代中國深入研習課程的結業儀式，由公務員事務局局長楊何蓓茵和北京大學副校長方方教授主禮。共71位學員圓滿修畢課程，獲北京大學和公務員學院聯合頒發結業證書。

楊何蓓茵致辭時感謝國務院港澳事務辦公室及北京大學對課程的支持，同時勉勵學員要把一系列12講課堂中學到的知識和心得，應用在自己的工作崗位上。

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