聯通世界｜英美駐港領事無應邀參觀夏商周專題展覽　周浩鼎：不猜測原因

▲ 民建聯今日（18日）設專場邀駐港外國領事及外國商會參觀香港歷史博物館「夏商周」專題展覽。(民建聯供圖)

民建聯今日（18日）設專場邀駐港外國領事及外國商會參觀香港歷史博物館「夏商周」專題展覽，有超過30名駐港外國領事代表及外國商會人士出席，但不包括英國及美國駐港領事。民建聯副主席周浩鼎指，各國都有邀請，不猜測個別領事館缺席原因。

▲ 民建聯今日（18日）設專場邀駐港外國領事及外國商會參觀香港歷史博物館「夏商周」專題展覽。(民建聯供圖)

香港歷史博物館現正舉辦題為「天地之中 ─ 河南夏商周三代文明展」專題展覽，民建聯今日設專場邀請駐港外國領事及外國商會代表參觀展覽。周浩鼎在活動後晤傳媒指，個別領事館不出席可能是因應公務安排，他不作任何猜測。他認為，最重要是廣邀不同領事，而來了的領事、外國商會代表，可透過這機會增加文化交流。

周浩鼎表示，民建聯聯絡拓展委員會未來將持續加強和外國駐港的領事代表及外國商會的代表聯繫，加強香港和外國之間的經貿合作，文化交流聯繫，發揮好香港聯通世界的角色。他指，未來民建聯會繼續組織到訪海外的安排，以協助推動經濟發展、促進民心相通，說好中國和香港故事。

民建聯指，專場出席者對安排反應積極，透過展覽逾150件文物，認識到河南省內重要的城址遺跡，以及夏商周三代的政治、社會、禮制及文化；以及國家主導的夏商周斷代工程和中華文明探源工程的工作。

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