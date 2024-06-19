正生書院停辦｜校監稱遭林希聖禁入校　暫有2間主流學校願收正生學生

▲ 正生會月初宣布將於下月7日起停辦正生書院。（資料圖片）

正生會月初宣布將於下月7日起停辦正生書院。正生會新任董事會日前發聲明，稱與正被通緝的前董事林希聖及陳兆焯「完全沒有任何關係」，惟政府昨表示，發現二人仍可操作正生會銀行帳戶，強烈譴責董事會涉嫌包庇潛逃者，並無意幫助正生書院師生。已辭任正生會董事的崔康常則稱，昨（18日）遭林希聖「下令」禁止進入書院校園。

崔康常向本報表示，正生會董事會主席劉民和曾於本月7日、即公布停辦書院當日去信教育局，稱會辭退他的校監、校董身份，崔質疑正生會並無權罷免他，按規例須由校董會通過、並獲教育局批准，故他目前仍身兼正生書院校監及「基督教正生書院有限公司」董事。

惟據崔了解，林昨日向書院職員傳達信息「話我唔係校監、校董，無權入正生」，亦反映林有參與校務。

10名正生書院學生受影響，崔稱會方近日向家長表達，書院停辦後，正生會仍可照顧學生，惟崔指學生要考文憑試，「無書讀嗌佢留低，咁即係點呢？要由家長決定。」他亦透露，目前有3名學生希望轉讀主流學校，已至少獲兩間學校表達「肯收」，教育局及社署均正協助學生轉校或入住宿舍。教育局昨稱已聯同其他政府部門聯絡家長了解學生情況，為學生提供協助。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】