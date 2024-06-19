  • 30°C
香港時間 : 2024619日 (三) 00:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

正生書院停辦｜校監稱遭林希聖禁入校　暫有2間主流學校願收正生學生

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

正生會月初宣布將於下月7日起停辦正生書院。（資料圖片）

正生會月初宣布將於下月7日起停辦正生書院。正生會新任董事會日前發聲明，稱與正被通緝的前董事林希聖及陳兆焯「完全沒有任何關係」，惟政府昨表示，發現二人仍可操作正生會銀行帳戶，強烈譴責董事會涉嫌包庇潛逃者，並無意幫助正生書院師生。已辭任正生會董事的崔康常則稱，昨（18日）遭林希聖「下令」禁止進入書院校園。

崔康常向本報表示，正生會董事會主席劉民和曾於本月7日、即公布停辦書院當日去信教育局，稱會辭退他的校監、校董身份，崔質疑正生會並無權罷免他，按規例須由校董會通過、並獲教育局批准，故他目前仍身兼正生書院校監及「基督教正生書院有限公司」董事。

惟據崔了解，林昨日向書院職員傳達信息「話我唔係校監、校董，無權入正生」，亦反映林有參與校務。

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

10名正生書院學生受影響，崔稱會方近日向家長表達，書院停辦後，正生會仍可照顧學生，惟崔指學生要考文憑試，「無書讀嗌佢留低，咁即係點呢？要由家長決定。」他亦透露，目前有3名學生希望轉讀主流學校，已至少獲兩間學校表達「肯收」，教育局及社署均正協助學生轉校或入住宿舍。教育局昨稱已聯同其他政府部門聯絡家長了解學生情況，為學生提供協助。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
20:23 2024/06/07
正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
正生書院停辦｜政府指林希聖陳兆焯仍可操作正生會帳戶　譴責董事會姑息養奸
14:58 2024/06/18
正生書院停辦｜政府指林希聖陳兆焯仍可操作正生會帳戶　譴責董事會姑息養奸
正生書院停辦｜新董事會發聲明指被政府拖欠400萬　戶口解凍願售物業
06:51 2024/06/09
正生書院停辦｜新董事會發聲明指被政府拖欠400萬　戶口解凍願售物業
正生書院停辦｜新董事會稱因財困暫停運作非「執笠」　盼與政府重建良好關係
16:26 2024/06/12
正生書院停辦｜新董事會稱因財困暫停運作非「執笠」　盼與政府重建良好關係

你可能感興趣

正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
20:23 2024/06/07
正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
正生書院停辦｜政府指林希聖陳兆焯仍可操作正生會帳戶　譴責董事會姑息養奸
14:58 2024/06/18
正生書院停辦｜政府指林希聖陳兆焯仍可操作正生會帳戶　譴責董事會姑息養奸
正生書院停辦｜新董事會發聲明指被政府拖欠400萬　戶口解凍願售物業
06:51 2024/06/09
正生書院停辦｜新董事會發聲明指被政府拖欠400萬　戶口解凍願售物業
正生書院 譴責 學校 住宿 基督教 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血