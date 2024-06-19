  • 32°C
香港時間 : 2024619日 (三) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【日本/食人菌/甲型鏈球菌/STSS/流行性腮腺炎/咽結膜熱/手足口病/疱疹性咽峽炎/感染性腸胃炎/傳染病/病毒/預防/自保/高危人士/高危地點】遊日注意！據日本國立感染症研究所指，日本「食人菌」案例已破千宗，更駭人的是，日本目前還有多達6種傳染病正在全國各地流行。專家呼籲民眾遊日時勿去1地點，並教4招自保。

最新影片:

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

綜合日本傳媒報導，日本國立感染症研究所18日公佈的統計數據顯示，截至6月9日，日本今年報告的鏈球菌中毒休克症候群（俗稱「食人菌」感染症）病例數累計破千，達1,019例，較早前截至6月2日累計977例，短短一週即增加42例，上升速度十分驚人。

研究所也指出，6月3日至9日的一週內，有6種疾病在全國多個都道府縣達到「流行」水準，包括甲型鏈球菌咽喉炎（又稱溶連菌感染症） 、流行性腮腺炎、咽結膜熱、手足口病、皰疹性咽峽炎（Herpangina）及感染性腸胃炎，呼籲民眾認識疾病並正確預防。

更多相關報道：日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心

食人菌48小時可奪命

食人菌，又名甲型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

更多相關報道日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法

同場加映:6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

點擊圖片放大
+5
+4

外遊4招自保法

香港呼吸系統專科醫生梁子超接受訪問時，則懷疑日本近期多種傳染病的爆發極可能與新冠疫情後，市民對衛生防護開始鬆懈有關。他解釋指新冠疫情期間，市民衛生意識十分強烈，加上長期戴口罩，因此令上呼吸病毒感染機會大大降低；疫情過後，市民開始鬆懈，，不會再像以往「罩不離口」，自然會令細菌有機可乘。

至於傳染病防範措施方面，梁子超指對於手足口病，還是甲型鏈球菌，預防方法大致相近，提醒有意去日本人士可以注意呼吸道及傷口性的防範，並指一有輕微症狀，便需儘快求醫，因為抗生素「盤尼西林」對病毒初期發病時仍是相當有效。

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法
12:22 2024/06/12
日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
18:48 2024/06/13
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
16:21 2024/06/18
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保

你可能感興趣

日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法
12:22 2024/06/12
日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
18:48 2024/06/13
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
16:21 2024/06/18
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
健康問題 傳染病 日本 發燒 流行性腮腺炎 腸胃炎 手足口病

最高瀏覽

遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬